"Rentowność 10-letnich polskich obligacji wróciła poniżej 7 proc., a kurs USD/PLN zatrzymał wzrosty w okolicach 4,45 i spadł. To są pozytywne sygnały dla GPW, które wskazują, że w krótkim terminie notowania mogą wejść w fazę stabilizacji i rozpocząć jakieś odreagowanie ostatnich spadków. Z taką próbą odreagowania mieliśmy w istocie do czynienia w środę, ale na razie została ona zatrzymana. Niemniej WIG20 utrzymał się ponad poziomem 1.700 pkt. i to również można intepretować jako pozytywny sygnał po ostatnich spadkach, chociaż dobrze byłoby poczekać na jego potwierdzenie do końca tygodnia" - powiedział PAP Biznes Sobiesław Kozłowski.

WIG20 rozpoczął notowania na poziomie 1.728 pkt., niemal 10 pkt. ponad poprzednim otwarciem. Po spadku w pierwszych minutach sesji, ok. 9.30 WIG20 rozpoczął trend wzrostowy, w którym utrzymał się do 14.00. Zyskał w tym czasie ok. 30 pkt., ustanawiając dzienne maksimum na poziomie 1.744,76 pkt. Nastroje na rynkach akcji popsuła publikacja o 14.30 kwietniowej inflacji CPI w USA. Tempo wzrostu cen okazało się wyższe od oczekiwań rynku (8,3 proc. rdr vs 8,0 rdr), co doprowadziło początkowo do umocnienia dolara i fali wyprzedaży na europejskich rynkach akcji. Indeks WIG20 w niecałą godzinę oddał cały zdobyty dystans i przed 15.00 ustanowił sesyjne minimum na poziomie 1.710,15 pkt. Rozpoczęty z tego poziomu wzrost kursów, w ślad za innym europejskimi giełdami, zakończył się przed 16.00. Ostatecznie WIG20 zakończył notowania na poziomie 1.718,07 pkt., po spadku o 0,1 proc. w odniesieniu do poprzedniego zamknięcia.

Kiedy w ostatniej godzinie sesji na GPW notowania spadały, kursy na głównych europejskich rynkach kontynuowały wzrosty. Niemiecki DAX odrobił w całości straty poniesione po publikacji inflacji w USA i ok. 17.00 znajdował się 2 proc. na plusie. W USA indeks S&P 500 zyskiwał w tym czasie 0,6 proc., a Nasdaq Comp. spadał o 0,4 proc.

Prócz WIG20, roczne minimum zanotowały także WIG, który zakończył sesję spadkiem o 0,1 proc. do 53.899,70 pkt. oraz mWIG40, po zniżce o 0,4 proc. do 4.129,85 pkt. Indeks sWIG80 zyskał 0,5 proc. i zakończył notowania na poziomie 17.797,00 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1,2 mld zł, z czego 1,07 mld przypadło na spółki z WIG20. Liderem obrotów były akcje PKO BP (175,3 mln zł), wyprzedzając KGHM (149,1 mln zł) oraz Dino Polska (131,7 mln zł).

W WIG20 liderem wzrostów było LPP - kurs akcji poszedł w górę o 5,0 proc. do 9.110 zł, po tym, jak w ostatnich dniach zbliżył się do 52-tyg. minimum wyznaczonego 7 marca na poziomie 8.005 zł.

Notowania czterech kolejnych firm - CD Projekt, KGHM, mBank i CCC - zyskały po ponad 3 proc. CD Projekt rósł drugą sesję z rzędu po tym, jak w poniedziałek kurs akcji był najniższy od 52 tygodni. Pozostałe trzy firmy 52-tyg. minima zanotowały we wtorek.

mBank opublikował wyniki za I kw. br. Zysk netto grupy w pierwszym kwartale 2022 roku wzrósł do 512,3 mln zł z 317,1 mln zł rok wcześniej. Zysk okazał się 33 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 385,5 mln zł. Dzięki temu firma była liderem wzrostów, w słabo radzącym sobie sektorze.

Kurs akcji PKO BP spadł w środę po raz 13. z rzędu. Notowania obniżyły się o 2,5 proc. do 29,10 zł i były najniższe od 52 tygodni.

Po siódmym z rzędu spadku, tym razem o 2,9 proc. do 84,40 zł, najniżej od 52 tygodni notowane były także akcje Pekao.

W mWIG40 liderem wzrostów były akcje WP Holding, które poszły w górę o 7,8 proc. do 95,90 zł, odbijając się z najniższego poziomu od 52 tygodni.

W gronie liderów wzrostów znalazła się również Grupa Azoty (+4,8 proc. do 41,36 zł). Jak wynika z szacunków spółki, grupa w pierwszym kwartale 2022 roku uzyskała przychody w wysokości 6.827 mln zł, wynik EBITDA na poziomie 1.335 mln zł i marżę EBITDA 19,6 proc. Konsensus PAP Biznes zakładał, że przychody sięgną 6,54 mld zł, EBITDA 1 mld zł, a marża EBITDA 15,5 proc.

Liderami spadków w mWIG40 były spółki energetyczne - akcje Tauronu spadły o 6,4 proc., a Enei - o 4,2 proc.

Tauron podał, iż szacuje, że grupa miała w I kwartale 2022 roku 1.955 mln zł EBITDA i 901 mln zł zysku netto. Konsensus PAP Biznes zakładał 1.776,7 mln zł EBITDA i 909,1 mln zł zysku netto.

Z kolei Enea szacuje, że grupa miała w I kw. 2022 roku 1.059 mln zł EBITDA i 495 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej. Konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA w I kw. wyniesie 1.047 mln zł, a zysk netto jednostki dominującej 484,9 mln zł.

W sWIG80 duża zmienność utrzymuje się na akcjach Bumechu, które w środę wzrosły o 9,9 proc. do 27,98 zł. W ciągu pięciu wcześniejszych sesji kurs akcji spadł o niemal 40 proc. Bumech był także liderem obrotów w sWIG80 (9,2 mln zł).

Wśród spółek, które zostały najmocniej przecenione w sWIG80, znalazły się Ambra (-4,8 proc.) i ONDE (-3,1 proc.). Obydwie spółki opublikowały raporty kwartalne.

Wynik EBITDA grupy ONDE w pierwszym kwartale 2022 r. osiągnął poziom 2,8 mln zł i był o 19,2 mln zł (87,1 proc.) niższy niż oczyszczony wynik wypracowany w analogicznym okresie 2021 r. Niższy był także zysk operacyjny, który wyniósł 1,0 mln zł (spadek o 19,5 mln zł rdr względem skorygowanego wyniku EBIT rok wcześniej). Zysk netto wyniósł 16 tys. zł (wobec -11,9 mln zł rok wcześniej). Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali przychodów na poziomie 112-165 mln zł, EBITDA w przedziale 3-4,3 mln zł, 1-2,6 mln zł EBIT i 0,8-1,7 mln zł zysku netto.

Natomiast przychody ze sprzedaży netto Ambry w trzecim kwartale roku obrotowego 2021/22 wyniosły 130,2 mln zł, a strata netto j.d. 0,5 mln zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku przychody były na poziomie 132,5 mln zł, a zysk netto j.d. wyniósł 2,2 mln zł.