Zysk operacyjny wyniósł 23,33 mln zł wobec 35,82 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 24,65 mln zł wobec 37,16 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,58 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 60,41 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2022 r. grupa Mo-Bruk uzyskała wysokie wskaźniki rentowności: zysku ze sprzedaży na poziomie 49,3% oraz EBITDA w wysokości 49,7%, które reprezentują wyłącznie efektywność działalności podstawowej, tj. bez uwzględnienia utylizacji 'bomb ekologicznych'" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W I kwartale 2022 r. różnica w przychodach z tytułu zagospodarowania "bomb ekologicznych" wyniosła -17 mln zł r/r, co miało wpływ na wyniki grupy. Mo-Bruk oczekuje, że przychody z zagospodarowania "bomb ekologicznych" na poziomie ok. 22 mln zł pojawią się w III kwartale bieżącego roku, podano także.

"Wartość zakontraktowanych wpływów na 2022 r. z tytułu przyjęcia odpadów do zagospodarowania wynosiła na koniec lutego 109 mln zł. Do końca 2023 r. planujemy przeznaczyć na inwestycje w rozwój organiczny (rozbudowę mocy w segmentach spalania oraz stabilizacji) ok. 80 mln zł, z czego ok. 20 mln zł w bieżącym roku. Do końca 2023 r. zakładamy przyjęcie dodatkowych ok. 8 tys. ton odpadów w segmencie spalania oraz ok. 140 tys. ton w segmencie stabilizacji" - zapowiedział prezes Józef Mokrzycki, cytowany w komunikacie.

W I kwartale 2022 r. firma zagospodarowała 58,9 tys. ton odpadów, najwięcej w ramach segmentu zestalania i stabilizacji odpadów (37,3 tys. ton), przed produkcją paliwa alternatywnego (16,6 tys. ton) oraz spaleniem odpadów niebezpiecznych i medycznych (5,0 tys. ton). W analogicznym okresie poprzedniego roku Mo-Bruk zagospodarował 56,4 tys. ton odpadów, podano w informacji.

Na koniec marca 2022 r. grupa Mo-Bruk dysponowała blisko 132 mln zł gotówki, a wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA wynosił -0,9, co oznacza, że stan środków pieniężnych przewyższał poziom zadłużenia finansowego.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 14,72 mln zł wobec 25,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 267,21 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)