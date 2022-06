Akcjonariusze PCF Group zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 8,09 mln zł z zysku netto za 2021 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,27 zł na akcję, podała spółka. Ponadto walne zgromadzenie upoważniło zarząd do nabywania akcji własnych spółki w liczbie do 500 tys. sztuk, po cenie 1-100 zł, tj. za łącznie max. 50 mln zł.

Reklama Reklama "Na jedną akcję spółki przypada z tytułu dywidendy kwota 0,27 zł. Liczba akcji spółki uprawnionych do dywidendy wynosi 29 950 226. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki określiło dzień dywidendy na 8 lipca 2022 roku, a termin wypłaty dywidendy na 3 sierpnia 2022 roku" - czytamy w komunikacie. Ponadto walne zgromadzenie upoważniło zarząd do nabywania akcji własnych spółki w liczbie do 500 tys. sztuk, po cenie 1-100 zł. Upoważnienie obowiązuje przez okres 5 lat, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych. "W celu sfinansowania nabywania akcji własnych w ramach programu nabywania akcji własnych, […] zwyczajne walne zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabywania akcji własnych, przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych przez spółkę w ramach programu nabywania akcji własnych. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przenosi się kwotę 50 000 000 zł z kapitału zapasowego spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby realizacji programu nabywania akcji własnych" - czytamy w uchwale. PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter, który współpracuje z wiodącymi, międzynarodowymi wydawcami gier. Grupa PCF prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r. (ISBnews)