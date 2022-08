Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 6,84 mln zł wobec 1,62 mln zł straty rok wcześniej.

"Rentowność operacyjna EBITDA wzrosła do 38,7% za II kwartał 2022 r. wobec wartości -24,2% za II kwartał 2021 roku, a za I półrocze 2022 roku wrosła do 30,4% z 11,6% za I półrocze roku poprzedniego. Jednocześnie rentowność netto spółki wzrosła do 33,6% za II kwartał 2022 roku wobec wartości -10,2% za 2 kwartał 2021 roku, a za I półrocze 2022 roku wzrosła do 26% z 12% w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy w raporcie.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,93 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 5,47 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2022 r. spółka miała 6,22 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 1,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 23,9 mln zł w porównaniu z 12,95 mln zł rok wcześniej.

"Największy wpływ na wzrost przychodów spółki w II kwartale i w I półroczu 2022 roku miała premiera gry 'The House of the Dead: Remake', która wygenerowała najwyższe przychody ze sprzedaży popremierowej w dotychczasowej historii spółki. W ocenie sprzedaży tej gry należy uwzględnić datę premiery (07 kwietnia 2022 roku) na konsoli Nintendo Switch, na której z uwzględnieniem pre-orderów sprzedaż odbywała się przez cały II kwartał 2022 roku. Na pozostałych platformach: Steam, GOG, Xbox One, PlayStation 4 i Stadia, ten tytuł miał premierę w dniu 28 kwietnia 2022 roku, więc przychody ze sprzedaży objęły tylko 2 miesiące tego kwartału" - czytamy dalej.

Aktualnie Forever Entertainment realizuje samodzielnie albo finansuje i zleca realizację kilku gier typu remake studiom developerskim, w których ma udziały.

"Większość tytułów dla których jest producentem i wydawcą jest wymieniona w harmonogramie premier. Oprócz nich Spółka wraz z podmiotami z grupy realizuje także tytuły jeszcze nie ujawnione. Budżety obecnie produkowanych gier są znacznie wyższe od produkcji realizowanych w latach poprzednich. O wzroście budżetów gier może świadczyć wzrost zatrudnienia (bez władz spółek) na koniec czerwca 2022 roku w FE o 16% r/r, a razem z pozostałymi spółkami grupy o 48% r/r" - napisano także w raporcie.

Forever Entertainment to notowany na NewConnect producent i wydawca gier komputerowych.

