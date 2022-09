Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 5,19 mln zł wobec 8,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 106,8 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 94,88 mln zł rok wcześniej.

"Najważniejszymi elementami planu rozwoju Esotiq & Henderson S.A. i grupy kapitałowej na rok 2022 i przyszłe okresy są otwarcia salonów w korzystnych lokalizacjach w Polsce, dynamiczny rozwój e-commerce, ekspansja na nowe rynki zagraniczne oraz utrzymanie wysokiej marży brutto" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Największy, bo 44-proc. udział w sprzedaży produktów Esotiq & Henderson zapewniają sklepy franczyzowe, 23% przypada na sklepy własne, a 12% na sprzedaż hurtową oraz w sklepach multibrandowych. Sprzedaż online za pośrednictwem własnych e-sklepów stanowi 16% ogółu sprzedaży.

"Rozwijając strategię omnichannel emitent prowadzi platformę sprzedażową, która umożliwia zakup wszystkich towarów on-line z dostawą do każdego kraju Unii Europejskiej, a także na Ukrainę i do USA. Efektywny rozwój Esotiq &Henderson możliwy jest dzięki stałemu doskonaleniu oferowanychkolekcji, dopasowaniu ich do oczekiwań i gustów nabywców oraz dążeniu do stworzenia optymalnego z punktu widzenia Klienta modelu obsługi i sprzedaży" - czytamy dalej w sprawozdaniu.

"Strategia rozwoju emitenta zakłada również dalszy rozwój sieci sprzedaży. Umacnianie marek własnych oraz pozycji rynkowej grupy poprzez wzrost sprzedaży jest w dużym stopniu uzależnione od możliwości rozbudowy sieci salonów własnych i franczyzowych. Obecnie salony są zlokalizowane w galeriach handlowych lub przy głównych ulicach większych miast. Istnieje jednak ryzyko, że w przyszłości pozyskanie nowych, atrakcyjnych lokalizacji dla salonów sprzedaży będzie utrudnione lub obarczone wyższymi kosztami, co może doprowadzić do zahamowania wzrostu sprzedaży lub obniżenia rentowności działalności operacyjnej" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 4,27 mln zł wobec 9,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r.

(ISBnews)