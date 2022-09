Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 57,86 mln zł wobec 23,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 960,08 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 523,3 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2022 r. spółka miała 152,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 19,99 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 956,36 mln zł w porównaniu z 985,72 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2022 roku przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły 1 956 363 tys. zł i w porównaniu do I półrocza 2021 roku zwiększyły się o 970 645 tys. zł, tj. o 98,47%. Na wzrost przychodów ze sprzedaży ogółem w największym stopniu wpłynęło zwiększenie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, głównie za sprawą wyższej ceny o 98,64%, jak i większego o 19,16% łącznego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej. Przy czym w przypadku sprzedaży energii elektrycznej z własnej produkcji zanotowano spadek wolumenu o 4,84%, natomiast sprzedaż energii zakupionej wzrosła o 78,67% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Do zmniejszenia produkcji przyczyniła się mniejsza ilość dostępnego do wydobycia węgla w kopalniach zaopatrujących spółkę. Należy zauważyć, że o ile produkcja netto w oparciu o węgiel spadła o 9% to odnotowano wzrost produkcji netto energii OZE o 10%, głównie z tytułu uruchomienia nowych jednostek, w tym bloku 5 w elektrowni Konin i farmy fotowoltaicznej w Brudzewie. Jednocześnie w strukturze energii własnej wzrósł udział energii OZE do 11,1% w I półroczu 2022 roku z 8,7% zrealizowanego w I półroczu 2021 roku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W I półroczu 2022 roku przychody z rynku mocy wyniosły 84 071 tys. zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o 7 732 tys. zło, tj. o 8,42%. Za mniejsze przychody odpowiada niższa cena zakontraktowana dla 2022 roku, jak i mniejszy przychód zrealizowany w ramach rynku wtórnego.

W I półroczu 2022 r. przychody ze sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia energii zmniejszyły się o 4,29% r/r. Do spadku przychodów przyczyniło się głównie zrealizowanie sprzedaży praw po cenach niższych od cen notowanych w miesiącu ich wyprodukowania.

Przychody z tytułu rozwiązania KDT (rozwiązania umowy długoterminowej sprzedaży mocy i energii elektrycznej) w I półroczu 2022 roku zmniejszyły się o 24 725 tys. zł, tj. o 31,86% w wyniku zrealizowania wyższej marży na produkcji z bloku 9.

Przychody ze sprzedaży ciepła w I półroczu 2022 roku wyniosły 29 926 tys. zł i były wyższe od uzyskanych w I półroczu 2021 roku o 1 254 tys. zł, tj. 4,37%. Wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła nastąpił w wyniku wyższego wolumenu i ceny sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Przychody z umów o usługi budowlane w I półroczu 2022 roku w stosunku do przychodów uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku zmniejszyły się o 2 768 tys. zł, tj. o 14,43%, wymieniono także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 107,94 mln zł wobec 48,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa ZE PAK prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,45 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)