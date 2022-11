Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 15,59 mln zł wobec 4,12 mln zł zysku rok wcześniej.

"Polwax S.A. w raportowanym okresie osiągnął dodatni wynik EBITDA w wysokości 16.393 tys. zł, w porównywalnym okresie 2021 roku dodatni wynik EBITDA wynosił: 4.991 tys. zł, a więc wzrósł o 11.402 tys. zł" - czytamy w raporcie.

Marża EBITDA w III kwartale 2022 roku osiągnęła wartość 11,4%, w III kwartale 2021 r. wynosiła 5,6%, podano także.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 143,24 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 88,83 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 11,03 mln zł zysku netto w porównaniu z 0,16 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 242,09 mln zł w porównaniu z 160,18 mln zł rok wcześniej.

"Działalność spółki w III kwartale 2022 r. nie odbiegała od standardowej działalności w analogicznym okresie roku poprzedniego. Okres III kwartału 2022, podobnie jak w III kwartale 2021 roku, stał pod znakiem niskiej aktywności zakupowej naszych kontrahentów. Wynikało to ze wzrostu cen podstawowego surowca do produkcji spowodowanego jego brakiem na rynku oraz wysokich cen ropy naftowej jako surowca bazowego do produkcji surowców parafinowych. Dodatkowym aspektem wpływającym na obniżony popyt jest wciąż postępująca inflacja i możliwe skutki jakie może przynosić w dłuższej perspektywie czasu" - czytamy dalej.

"Główne zmiany, które odnotowano w ramach grup asortymentowych wyrobów ZPP w okresie trzeciego kwartału 2022 r. wobec analogicznego okresu roku poprzedniego:

- zmniejszenia przychodów odnotowano na grupach: wyrobach do produkcji zniczy (-2,6%), produktach do wyrobów świecarskich (-79,3%), kleje typu HotMelt (-53,4%); masy modelowe (-85,8%).

- wzrosty przychodów odnotowano w grupach: woski specjalne do produkcji świec (+15,0%), woski do zastosowań specjalnych (+273,8%), woski przeznaczone do kontaktu z żywnością (+80,6%), środki ochrony antykorozyjnej (+170,0%), produktach do impregnacji drewna (+39,4%), pozostałe wyroby dla przemysłu (+180,5%), antyzbrylacze do nawozów (+0,7%)" - czytamy w raporcie.

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 271,94 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)