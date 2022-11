Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 6,54 mln zł wobec 3,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,5 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 4,76 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 14,3 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 8,53 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 20,17 mln zł w porównaniu z 12,29 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA w I-III kw. br. wyniósł 14,57 mln zł wobec 3,21 mln zł zysku rok wcześniej.

"Jako lider gier kulinarnych na Steam nasz produkt jest beneficjentem ogromnej uwagi ze strony graczy na całym świecie. Dzięki niekwestionowanej popularności 'Cooking Simulatora' - zarówno w wersji na PC, jak i OQ2 - po trzech kwartałach br. odnotowaliśmy kolejne rekordowe wyniki finansowe. Jak widać skoncentrowanie się na ciągłym rozwoju projektu przynosi zamierzone efekty" - powiedział" - powiedział dyrektor finansowy Jakub Rafał, cytowany w komunikacie.

"W raportowanym okresie odnotowaliśmy znaczący wzrost zysku. Od stycznia do września br. zysk netto osiągnął poziom prawie 14,3 mln zł, w porównaniu do 8,5 mln zł z analogicznego okresu roku ubiegłego. Po trzech kwartałach osiągnęliśmy ponad 20,1 mln zł przychodów, co dało nam 64% wzrost r/r. W samym trzecim kwartale przychody wyniosły 8,5 mln zł. Tutaj w dużej mierze wpływ na to miała premiera 'Cooking Simulatora' w wersji na OQ2 oraz podpisanie umowy na obecność w subskrypcji GamePass na XBOX One" - dodał.

Flagowym projektem Studia jest "Cooking Simulator". Premiera produkcji w wersji na PC odbyła się w połowie 2019 r. Od tego czasu produkt jest regularnie rozwijany poprzez udostępnianie płatnych i bezpłatnych dodatków oraz tzw. live ops. Kulinarny symulator dostępny jest także w wersjach konsolowych (na Nintendo Switch, PS 4, Xbox One, a także w usłudze Xbox Game Pass). Cooking Simulator w ub. roku trafił również na świata wirtualnej rzeczywistości (VR).

Big Cheese Studio chce na bieżąco monetyzować swoje projekty tworzy coraz to nowe gry z gatunku symulatory, tycoon i manager/ekonomia. Obecnie łódzki zespół pracuje nad sequelem do "Cooking Simulatora".

"Sequel będzie zawierał tryb kooperacji dla 4 graczy, tworzenie własnych potraw, gra zaoferuje także ponad 50 dań na start i nielimitowaną możliwość ich rozwoju, 3 dostępne lokacje kuchni na debiut produkcji, a także rozwój postaci i tryb fabularny, czego nie było w CS jedynce" - powiedział CEO Łukasz Dębski.

Zapowiedział także, że na początku przyszłego roku spółka chce zdradzić dużo więcej szczegółów także odnośnie kolejnych produkcji, w tym " Pizza Empire".

Big Cheese Studio to działający od 2018 roku producent i wydawca gier wideo z Łodzi. Większościowym akcjonariuszem Big Cheese Studio jest PlayWay. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.

