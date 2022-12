Reklama

"To naturalna kolej rzeczy - tak samo było z 'Wiedźminem', który po obu dodatkach został w końcu wydany jako 'Game of the Year Edition' i w ten sposób funkcjonuje od tamtego czasu na rynku. W tym przypadku można się spodziewać tego samego. To dość oczywiste" - powiedział Kiciński podczas prezentacji w ramach GPW Innovation Day.

Dodał, że wraz z dodatkiem "Phanton Liberty" szykowany jest duży update "Cyberpunk 2077".

"Docelowa wersja "Game of the Year" "CP2077" będzie właśnie po update i łącznie z nowym dodatkiem. Ta wersja udostępniona zostanie po "pełnej" cenie. "Czego innego tu się spodziewać…" - stwierdził prezes.

Podkreślił jednocześnie, że CD Projekt jest "na bardzo dobrej trajektorii dla długofalowej sprzedaży "CP2077" i jest to dobry prognostyk również dla "Widma Wolności", jako dodatku do gry.

"Na pozytywnym sentymencie dużo łatwiej budować kolejne pozytywne przekazy" - powiedział Kiciński.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin" oraz superprodukcja "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)