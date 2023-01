Dane, jakie udostępnił nam Gaz-System, spółka zarządzająca najważniejszymi gazociągami w Polsce, pokazują wprawdzie przesył gazu, a nie jego zużycie, ale już w nich widać znaczący spadek w porównaniu z poprzednim rokiem. Do 29 grudnia przesył wyniósł 18 mld m sześc. Rok wcześniej było to 21,3 mld m sześc. Te liczby uwzględniają również surowiec, który trafił do magazynów czy był przesyłany do innych krajów. W 2021 r. zużycie było o ok. 1 mld m sześc. niższe od przesyłu. Wszystko wskazuje, że w 2022 r. ta różnica była jeszcze większa. Mogła wynieść przynajmniej 1,5 mld m sześc.