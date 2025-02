Cena złota

"Styczeń był dosyć ciekawy dla rynku złota, które ostatecznie skończyło ten miesiąc nowymi historycznymi szczytami, co jest związane z bardzo dużą niepewnością dotyczącą działań nowego prezydenta USA Donalda Trumpa. W trakcie swojej kampanii wyborczej zapowiadał, że ma zamiar nałożyć dosyć wysokie taryfy celne nie tylko na Chiny, ale również na Kanadę i Meksyk, co właśnie się dzieje. W tym momencie za złoto płacimy ok. 2 800 USD i prognozy analityków największych banków inwestycyjnych na świecie wskazują na to, że złoto przekroczy w tym roku poziom 3 tys. USD za jedną uncję" - powiedział ISBnews Stajniak.

Reklama

Czego można się spodziewać?

Zaznaczył, że z perspektywy tego, co będzie się działo ze złotem, warto zwrócić uwagę na to, co wydarza się w polityce banków centralnych na świecie.

"Rezerwa federalna nie zdecydowała się na kolejne cięcie stóp w styczniu, więc jest to przerwanie procesu obniżek stóp procentowych, które trwało od września 2024 roku. Od września do grudnia Fed obniżył stopy procentowe o 100 pkt bazowych. Mamy również dalsze cięcia ze strony Europejskiego Banku Centralnego. Tutaj perspektywy, jeżeli chodzi o dalsze cięcia, są nieznane, ponieważ Christine Lagard, szefowa Europejskiego Banku Centralnego mówiła o tym, że w dalszym ciągu mamy ryzyko inflacyjne i co również wpływa na to, że ceny złota są podwyższone" - dodał wicedyrektor Działu Analiz XTB.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)