Duża uwaga rynków wokół bitcoina

"Kryptowaluty zyskały potężną atencję indywidualnych inwestorów, mediów i całego Wall Street w roku 2024. Nic dziwnego, ponieważ cena Bitcoina wzrosła w o ponad 115%, odbijając o niemal 650% względem minimów z 2022 roku. Dzięki dopuszczeniu funduszy ETF w styczniu 2024 największe na świecie firmy zarządzające bilionami dolarów, jak BlackRock, czy Fidelity uruchomiły wehikuły, które w przewyższającym wszelkie oczekiwania tempie akumulują Bitcoiny i niechętnie się ich pozbywają, nawet w czasie okresowych spadków cen. Oczekiwania rynków na rok 2025 są bardzo wysokie i związane przede wszystkim z objęciem władzy przez Donalda Trumpa, oraz dodatkowym wsparciem rynku kryptowalut ze strony nowa administracji Białego Domu. W roku 2024 rynek crypto otrzymał więcej, niż mógł marzyć, a temat kryptowalut powrócił na czołowe nagłówki gazet" - czytamy w komunikacie.

Siedem czynników wzrostu Bitcoina

Analitycy XTB wskazali, że bezprecedensowy wzrost Bitcoina z 15 do 100 tys. USD napędzany był siedmioma czynnikami:

- Intensywną akumulacją BTC przez fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych

- Zwycięstwem Donalda Trumpa, perspektywą przyjaznej kryptowalutom administracji USA oraz planowanymi zmianami w kierownictwie regulacyjnym SEC

- Szansą na utworzenie strategicznej rezerwy Bitcoina w USA w ramach Bitcoin Act oraz pozytywnymi komentarzami wokół trendu tokenizacji aktywów m.in. z BlackRock

- Halvingiem, spadkiem emisji nowych Bitcoinów i ograniczoną dystrybucją górników

- Dominującą tendencją uczestników rynku, dążących do długoterminowej akumulacji

- Rekordowym zainteresowaniem ze strony rynków instrumentów pochodnych (CME)

- Rosnącym przekonaniem rynku odnośnie trwałej cykliczności hossy Bitcoina, wymieniono w raporcie.

Większość kryptowalut uśpiona

"Przez pierwszą część roku 2024 większość kryptowalut poza Bitcoinem pozostawała uśpiona. Wzrosty przyspieszyły jednak jesienią, po tym jak Bitcoin zażegnał 30-proc. korektę we wrześniu 2024 i zgodnie z sezonowymi trendami, powrócił do dynamicznych wzrostów w ostatnim kwartale roku. Udział Bitcoina w całkowitej kapitalizacji rynku kryptowalut (dominacja) sięgnęła 61,4%, osiągając poziom najwyższy od 2021 roku. Cykliczne trendy wskazują, że w roku 2025 hossa może się zakończyć, ale do tego czasu Bitcoin może mieć sporo miejsca do dalszych wzrostów" - czytamy dalej.

Bazując na danych on-chain, jeśli przyjęlibyśmy poprzednie cykle za drogowskaz, rok 2025 powinien przynieść intensywniejsze wzrosty mniejszych kryptowalut i nieco wypłaszczony, na ich tle, wzrost samego Bitcoina. W takim scenariuszu hossa mogłaby trwać mniej więcej do przełomu III i IV kwartału 2025 roku. Zainteresowanie mniejszymi kryptowalutami może rosnąć, dzięki potencjalnym zmianom regulacyjnym w USA. Rynek ma nadzieje, że rok 2025 przyniesie kolejne "prezenty" w postaci dopuszczenia nowych funduszy ETF akumulujących m.in. Solanę oraz inne kryptowaluty, oraz wyższej aktywności funduszy ETF na Ethereum. Jeśli Stany Zjednoczone przyjmą rezerwę strategiczną Bitcoina, zobowiążą się do zakupu 1 miliona BTC (5% całkowitej podaży), w ciągu 5 lat. Nie będą mogły sprzedać BTC przez co najmniej 25 lat, zaznaczono także.

