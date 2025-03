Ludzie rzucają się na złoto

Mennica Skarbowa obserwuje bardzo wysokie zainteresowanie produktami inwestycjami ze złota, co niewątpliwie związane jest z obserwowaną eskalacją konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie czy efektami rozprzestrzeniające się wojny celnej pomiędzy różnymi krajami.

"Obecnie obserwujemy bardzo duże zainteresowanie naszymi produktami, na pewno większe niż w roku ubiegłym. Na taką sytuację na pewno ma wpływ eskalacja konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie, niepewność co do próby zakończenia wojny na Ukrainie, ale także obawy związane z potencjalnym wzrostem cen wywołanym wojnami celnymi. W tak niepewnych czasach złoto cieszyło się zawsze dużą popularnością, bo jest to inwestycja długoterminowa w bezpieczne aktywo. Niestety produkty z tego kruszcu nie będą tańsze. Przewidujemy, że w tym roku cena złota osiągnie rekordowy poziom 3500 USD za uncję" - powiedział prezes Jarosław Żołędowski, cytowany w komunikacie.

Polacy chętnie kupują złoto o małej gramaturze

"Mimo znacznie mniejszego popytu na złoto w całej Europie udało nam się sprzedać więcej tego kruszcu niż w roku ubiegłym. W sumie sprzedaliśmy ok. 2,8 ton złota. Polacy najchętniej kupowali produkty inwestycje o małej gramaturze, które potem łatwo odsprzedać na całym świecie. Dużą popularnością cieszyły się też monety bulionowe, szczególnie te, które są oficjalnym środkiem płatniczym" - dodał prezes.

W 2024 roku spółka wygenerowała 8,9 mln zł zysku ze sprzedaży oraz 7,9 mln zł zysku netto. Marża brutto na sprzedaży towarów i materiałów wyniosła 38,4 mln zł w 2024 roku i wzrosła w porównaniu do 2023 roku, marża procentowana wynosiła odpowiednio 4,16% w 2024 roku i 2,91% w 2023 roku. Przychody spółki wyniosły 926 mln zł, co oznacza wzrost o 31% r/r.

Mennica Skarbowa jest największym w Polsce dealerem złota inwestycyjnego i innych metali szlachetnych. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)