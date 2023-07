/> />

Mamy ósmy rok rządów PiS. Od lat w kolejnych kampaniach prezentuje się on jako partia „Polski solidarnej”. Czy efekty jego rządów to uzasadniają?

Nikt tego do końca nie wie, bo nasze państwo – jeżeli chodzi o badanie poziomu nierówności w społeczeństwie – jest głuche i ślepe. Polega tylko na ankietach, nie weryfikując ich.

Poziom nierówności dochodowych w Polsce przedstawiają dwa główne badania. GUS-owskie na budżetach gospodarstw domowych i „Europejskie badanie warunków życia ludności” Eurostatu. W 2019 r. dały one zupełnie odwrotne rezultaty. Według Eurostatu nierówności dochodowe u nas spadają i jesteśmy na poziomie najbardziej egalitarnych państw w UE, takich jak Szwecja czy Dania. A według GUS-u rosną i plasujemy się pod tym względem na średnim europejskim poziomie.

Badania, m.in. Pawła Bukowskiego (wykładowcy ekonomii na University College London oraz w Polskiej Akademii Nauk – red.), pokazują, że poziom nierówności mamy na pewno dużo wyższy niż to, co pokazuje GUS, który opiera się na ankietach. Wynika to z tego, że zamożniejsi ankietowani, zwłaszcza przedsiębiorcy, po prostu odmawiają GUS-owi odpowiedzi. Dlatego dużo bardziej miarodajne są badania opierające się na zeznaniach podatkowych. Ministerstwo Finansów, które ma dane z zeznań podatkowych, niestety nie udostępnia ich jednak nawet naukowcom zajmującym się badaniem nierówności. Nasze państwo, gdyby dobrze działało, starałoby się rozwiązać ten problem, łączyć dane z różnych źródeł – ankiet GUS-u, z PIT-u, z ZUS-u etc. To pozwoliłoby pokazać prawdziwy obraz nierówności w Polsce, ale najwyraźniej nikomu na tym nie zależy.

