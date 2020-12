Inflacja HICP w Polsce wyniosła 3,7 proc. rok do roku w listopadzie wobec 3,8 proc. rok do roku inflacji miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym wskaźnik pozostał bez zmian. To najwyższy wskaźnik wśród wszystkich państw Unii Europejskiej.

Deflacja HICP w strefie euro wyniosła 0,3 proc. rok do roku w listopadzie 2020 r. wobec -0,3 proc. rok do roku miesiąc wcześniej. Konsensus rynkowy wynosił -0,3 proc. rok do roku. W całej UE inflacja wyniosła w listopadzie br. 0,2 proc. rok do roku wobec 0,3 proc. miesiąc wcześniej. Inflacja konsumencka (CPI) w Polsce wyniosła 3 proc. w ujęciu rocznym w listopadzie 2020 r., jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS). Polska była w listopadzie krajem z najwyższym tempem wzrostu cen w UE. Na kolejnych miejscach w zestawieniu Eurostatu znalazły się Węgry i Czechy, ze wskaźnikiem na poziomie 2,8 proc. rok do roku. Po drugiej stronie rankingu uplasowała się Grecja z deflacją na poziomie 2,1 proc.