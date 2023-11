Listopadowa projekcja Narodowego Banku Polskiego (NBP) przewiduje, że cel inflacyjny NBP, czyli 2,5% +/- 1 pkt proc., będzie osiągnięty dopiero pod koniec 2025 r., poinformował prezes NBP i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

"Zgodnie z tą projekcją, której szczegóły jutro poznacie, cel inflacyjny NBP, czyli to 2,5% +/- 1 pkt proc. będzie osiągnięty dopiero pod koniec 2025. Oznacza to, że horyzont powrotu inflacji do celu nie zmienił się zasadniczo; niewiele się zmienił w stosunku do tego, który przewidywaliśmy w lipcu - mimo tego, że obniżyliśmy stopy procentowe 1 pkt proc." - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

"Ta projekcja pokazuje, że inflacja w Polsce będzie się nadal obniżać, choć jej dalszy spadek - jak przewidywaliśmy już poprzednio w projekcjach - będzie wolniejszy niż dotychczas" - dodał.

Projekcja inflacyjna NBP zakłada, że inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 11,3-11,5% w 2023 r. (wobec 11,1-12,7% w projekcji z lipca 2023 r.), 3,2-6,2% w 2024 r. (wobec 3,7-6,8%), jak podano w komunikacie po posiedzeniu RPP.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 6,5% w ujęciu rocznym w październiku br.