Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego (NBP) w wysokości 2,5 proc. nie zostanie osiągnięty jeszcze w 2026 roku, ocenia członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Przemysław Litwiniuk. "Pasmo odchyleń to jest obszar, w którym okresowo można oddalać się od tego celu, natomiast to nie jest cel. Cel to jest 2,5 proc." - powiedział Litwiniuk w TVN24.