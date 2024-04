Inflacja w marcu okazała się nieznacznie wyższa, niż zapowiadały wstępne wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego. Pod koniec minionego miesiąca szacował on, że wzrost cen płaconych przez konsumentów spowolnił do 1,9 proc. Finalne dane mówią, że inflacja wyniosła 2 proc. To jednak wciąż najniższy wynik od pięciu lat. Poniżej celu Narodowego Banku Polskiego wynoszącego 2,5 proc. inflacja znalazła się pierwszy raz od lutego 2021 r.

To hamowanie zawdzięczamy przede wszystkim temu, co dzieje się z towarami. Wzrost cen liczony w skali 12 miesięcy spowolnił w marcu do 0,4 proc., podczas gdy na początku ubiegłego roku przekraczał nawet 20 proc. Inflacja w usługach też robi się mniej dotkliwa, ale nadal wynosi 6,6 proc.

Reklama

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ