A co jeśli pandemia zmieni nas na gorsze? Co jeśli umocni ona tendencje antywspólnotowe i da lepszą wymówkę dla postaw indywidualistycznych? A jeśli to wszystko przeleje się jeszcze na relacje społeczne i gospodarcze, przynosząc coś w rodzaju recydywy neoliberalizmu?

To pytania, które kołaczą się po głowie od początku tej pandemii. Pewnie nie tylko mnie. Wiele z nich powróciło podczas lektury wyników najnowszego badania nastrojów społecznych zespołu pod kierunkiem Gianmarco Daniele, ekonomisty z Uniwersytetu Mediolańskiego. Ankieta została przeprowadzona wśród mieszkańców czterech zachodnich krajów: Włoch, Holandii, Niemiec i Hiszpanii. Pytania dotyczyły trzech dużych bloków tematycznych: zdrowia publicznego w kontekście walki z COVID-19, relacji między pandemią a gospodarką oraz nastrojów związanych z kryzysem, który spowodował wirus. Tak naprawdę badaczom chodziło jednak o odpowiedź na bardziej zasadnicze pytanie. Sprawdzali, czy w dobie koronawirusa społeczeństwa mają raczej skłonność do popadania w syndrom „odarcia z iluzji", czy też dzieje się przeciwnie. Czy w obliczu nietypowego zagrożenia mamy „gromadzenie się wokół flagi"? Innymi słowy: czy obecny kryzys działa na korzyść rządzących, czy przeciwnie – podmywa wiarę w skuteczność ich władzy i kompetencje.