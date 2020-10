"Polska otrzymała dziś miliard euro pożyczki dzięki wsparciu z instrumentu SURE w celu ochrony miejsc pracy i pracowników w tych trudnych czasach. To tylko początek, Polska otrzyma łącznie 11,2 mld euro z SURE, w tym na finansowanie mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy" - napisała po polsku na Twitterze szefowa KE Ursula von der Leyen.

KE wypłaciła we wtorek w sumie 17 mld euro Włochom, Hiszpanii i Polsce w pierwszej części finansowego wsparcia dla tych państw członkowskich. "Włochy otrzymały 10 mld euro, Hiszpania 6 mld euro, a Polska 1 mld euro" - poinformował na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE Balazs Ujvari.

Łączna kwota wszystkich wypłat z instrumentu SURE, który został opracowany by pomagać krajom unijnym w podtrzymywaniu miejsc pracy wyniesie 27,4 mld euro dla Włoch, 21,3 mld euro dla Hiszpanii i 11,2 mld euro dla Polski.

Środki te mają pokryć koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków wprowadzonych przez państwa członkowskie w reakcji na pandemię koronawirusa. Pomoc mają dostać też osoby prowadzące działalność na własny rachunek.

Instrument SURE może ogółem zapewnić wszystkim państwom członkowskim wsparcie finansowe w wysokości do 100 mld euro. Jak dotąd na podstawie wniosków Komisji Rada zatwierdziła przekazanie 17 państwom członkowskim 87,9 mld euro wsparcia. Kolejne wypłaty nastąpią w ciągu najbliższych miesięcy, po odpowiednich emisjach obligacji.

Wypłaty są następstwem pierwszej emisji obligacji społecznych, której w zeszłym tygodniu dokonała Komisja. Oferta ta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów.

Rozporządzenie w sprawie SURE nakłada na państwa unijne obowiązek składania sprawozdań na temat sposobu wydatkowania pożyczonych środków.

Państwa członkowskie nadal mogą składać formalne wnioski o wsparcie w ramach programu, który dysponuje środkami w wysokości do 100 mld euro na pomoc w ochronie miejsc pracy i pracowników dotkniętych pandemią. Polska jest trzecim największym odbiorom środków z tego instrumentu po Włochach i Hiszpanii.