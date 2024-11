Warszawa

Uroczystości z okazji 106. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczną się w poniedziałek rano. Przedstawiciele władz państwowych z prezydentem na czele, a także przedstawiciele partii politycznych złożą wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości w Warszawie: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego. W Belwederze Andrzej Duda tradycyjnie wręczy odznaczenia państwowe.

W południe najwyższe władze państwowe wezmą udział w uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego.

11 listopada odwiedzić można Sejm i Senat. Dzień Otwarty w obu Izbach zaczyna się o 10. Zwiedzający wejdą m.in. na salę posiedzeń Sejmu i Senatu, do sal komisji. Przewodnicy opowiedzą m.in. o prawach i obowiązkach parlamentarzystów.

Ulicami Warszawy przejdzie też Marsz Niepodległości. Marsz odbędzie się jako zgromadzenie legalne w godzinach 14-21 i przejdzie po dotychczasowej trasie z ronda Romana Dmowskiego na błonia Stadionu Narodowego.

Obchody odbędą się także w Muzeum Łazienki Królewskie, a w Świątyni Opatrzności Bożej odbędzie się koncert patriotyczny pt. "Z Polskich Gór ku Wolności". Również w Cytadeli Warszawskiej odbędzie się koncert "Wspólna Niepodległa", a w Muzeum Powstania Warszawskiego - XVI Koncert Niepodległości pt. "Żywią y bronią".

Poznań

W Wielkopolsce obchody 11 listopada rozpoczną się symbolicznie o godz. 11 w Poznaniu, w parku im. św. Jana Pawła II. Po oficjalnej uroczystości, czyli apelu pamięci, odśpiewaniu hymnu i salwach armatnich zaplanowano w tym miejscu piknik rodzinny, przygotowany m.in. przez jednostki straży pożarnej, policji i wojska. Planowane są też pokazy grup rekonstrukcyjnych.

Z kolei o godz. 11.11 na ul. Grunwaldzkiej wystartują uczestnicy Biegu Niepodległości RunPoland 2024. Biegacze pokonają dystans 10 km. Organizatorzy tego wydarzenia podkreślają, że ubrani w białe i czerwone elementy odzieży uczestnicy tworzą olbrzymią "żywą flagę". Wieczorem w poznańskim Teatrze Wielkim rozpocznie się, organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W repertuarze znalazły się utwory Karola Szymanowskiego oraz Mieczysława Wajnberga.

Rzeszów

W Rzeszowie główne obchody Narodowego Święta Niepodległości odbędą się na placu Wolności przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Przewidziano m.in. złożenie meldunku dowódcy Garnizonu Rzeszów, odegranie hymnu oraz przemówienia, w tym wojewody podkarpackiego oraz prezydenta Rzeszowa. W ramach obchodów towarzyszących 106. rocznicy odzyskania niepodległości, w sobotę w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym odbędzie się III Ogólnopolski Festiwal Piosenki Patriotycznej "Moja Ojczyzna – Rzeszów 2024".

Lublin

W Lublinie obchody rozpoczną się od uroczystej sesji rady miejskiej w Trybunale Koronnym. Po mszy św. w intencji ojczyzny uczestnicy przemaszerują na Plac Litewski, gdzie m.in. odśpiewają hymn, złożą kwiaty pod pomnikami Nieznanego Żołnierza i Józefa Piłsudskiego. IPN zaplanował wystawę poświęconą ojcom niepodległości oraz miejską grę niepodległościową. Zaś przewodnicy miejscy oprowadzą chętnych "Lubelskim Szlakiem Niepodległości". Tradycyjnie w przestrzeni miejskiej pojawią się wieczorem biało-czerwone iluminacje.

Zamość

Wśród innych imprez na Lubelszczyźnie są m.in. parada motocyklowa w Zamościu i odsłonięcie muralu rtm. Witolda Pileckiego w Białej Podlaskiej. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zaprasza na bezpłatne zwiedzanie wystaw i prelekcje historyczne o gen. Józefie Hallerze, podczas których będzie można zobaczyć m.in. umundurowanie i repliki uzbrojenia z okresu walk o niepodległość.

Kraków

W Krakowie obchody rozpoczną się od złożenia kwiatów przy pomniku Żołnierzy Polski Walczącej oraz mszy w Katedrze Wawelskiej. Po nabożeństwie uczestnicy obchodów otrzymają biało-czerwone flagi, a następnie pochód patriotyczny przejdzie z Wawelu, przez ulicę Grodzką, Rynek Główny i ulicę Floriańską na plac Jana Matejki. Tam zaplanowano uroczystość patriotyczną przed Grobem Nieznanego Żołnierza, którą zakończy defilada z udziałem pojazdów reprezentacyjnych służb mundurowych oraz formacji kawalerii konnej. Wieczorem na Rynku Głównym rozpocznie się 89. Krakowska Lekcja Śpiewania pod tytułem "Radosna Niepodległości".

Wrocław

We Wrocławiu odbędzie się organizowana przez magistrat oraz Centrum Historii Zajezdnia Radosna Parada Niepodległości. Co roku w barwnej paradzie, która przechodzi przez ścisłe centrum stolicy Dolnego Śląska, biorą udział uczniowie wrocławskich szkół. Ponadto na wrocławskim rynku odbędzie się koncert i widowisko multimedialne, z jednej strony ma być upamiętnieniem 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, z drugiej zaś wyrazem solidarności z osobami dotkniętymi niedawnymi powodziami.

Katowice

W Katowicach obchody zaplanowano na pl. Bolesława Chrobrego, gdzie po apelu pamięci i salwie honorowej przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego złożone zostaną wieńce. Następnie w archikatedrze Chrystusa Króla rozpocznie się msza święta w intencji ojczyzny.

Chorzów

W Chorzowie zostaną otwarte bramy Stadionu Śląskiego. W samo południe odśpiewany zostanie hymn narodowy. Po nim wystąpi Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" oraz orkiestry dęte. W czasie imprezy będzie można zobaczyć m.in. przelot samolotów oraz wystawę militariów. Dla najmłodszych zostanie przygotowane wesołe miasteczko oraz inne atrakcje. Na scenie wystąpią: Varius Manx, Urszula oraz Modelki.

Gliwice

W Gliwicach zaplanowano Bieg Młodego Patrioty w parku Fryderyka Chopina. Oficjalne uroczystości z udziałem przedstawicieli samorządu i wojska zaplanowano a pl. Józefa Piłsudskiego. Po ich zakończeniu odbędzie się koncert pieśni patriotycznych.

Częstochowa

W Częstochowie na tory wyjadą zabytkowe tramwaje. To modele 4N z doczepą i 102Na. Pojazdy będą oświetlone i przystrojone w biało-czerwone barwy. Zabytkowe tramwaje będą kursowały za darmo na liniach 2 i 3.

Łódź

W Łodzi oficjalne uroczystości rozpocznie msza w intencji ojczyzny w Bazylice Archikatedralnej. Po niej przed płytą Grobu Nieznanego Żołnierza odbędą się obchody z udziałem władz regionu. Zaplanowano m.in. zmianę warty, apel pamięci, salwę honorową i defiladę kompanii honorowych.

Mniej formalny charakter będzie mieć Piknik Niepodległościowy w Manufakturze. W tym roku na rynku będzie można oglądać z bliska m.in. odrestaurowany czołg M3 Stuart, transporter Rosomak w barwach husarii oraz co najmniej 20 innych pojazdów wojskowych tworzących prawdziwe miasteczko wojskowe. Będą obecni też żołnierze z amerykańskiej 1. Dywizji Kawalerii, którzy zaprezentują swój sprzęt bojowy. To także okazja do spotkania z polskimi żołnierzami, weteranami i przedstawicielami służb mundurowych.

Skąd się wzięło Narodowe Święto Niepodległości?

Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. (PAP)