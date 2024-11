Prawybory ws. kandydata na prezydenta

"Rafał Trzaskowski w związku z pojawieniem się drugiego kandydata zawnioskował, aby przeprowadzić prawybory w Koalicji Obywatelskiej. Wszyscy zgodzili się, że to bardzo dobry i bardzo honorowy pomysł" - przekazał na portalu X wiceszef Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk po zakończeniu sobotniego posiedzenia zarządu krajowego PO.

"Mamy dwóch świetnych kandydatów na prezydenta: Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. O tym, który z nich ostatecznie będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej, zdecydują w głosowaniu wszyscy członkowie koalicyjnych partii. Tak właśnie wygląda istota demokracji" - dodał drugi z wiceprzewodniczących Borys Budka.

Podobną informację po zakończeniu sobotniego posiedzenia Budka przekazał czekającym pod siedzibą partii dziennikarzom.

"W przeciwieństwie do naszych oponentów, Platforma ma demokratyczne zasady, każdy z nas ma jeden głos. Tak wybieramy szefa partii, tak wybieramy władze partii w regionach. To bardzo dobry zwyczaj i stąd propozycja, która padła, została jednomyślnie przyjęta. Co więcej, będą to prawybory w całej Koalicji Obywatelskiej, w związku z czym uczestniczyli będą również członkowie i członkinie pozostałych ugrupowań, które tworzą KO" - mówił Budka.

Prawybory jeszcze w listopadzie

Premier Donald Tusk poinformował, że prawybory w Koalicji Obywatelskiej, które mają wyłonić wspólnego kandydata na prezydenta, odbędą się jeszcze w listopadzie. Było moją intencją, aby tę decyzję podjęło możliwie szeroko grono ludzi - dodał.

Na późniejszej konferencji prasowej premier Donald Tusk potwierdził, że z wnioskiem o organizację prawyborów wystąpił Trzaskowski, zaś Sikorski "nie miał z tym żadnego problemu" i "opowiedział się za tym wariantem".

"Nie ukrywam, że było także moją intencją, aby tę decyzję, która może współrozstrzygać o losach Polski w tych miesiącach i latach, podjęło możliwie szeroko grono ludzi, a więc wszyscy członkinie i członkowie Koalicji Obywatelskiej będą mogli zagłosować" - powiedział premier.

"Prawybory na pewno odbędą się w listopadzie. Ja prosiłem o to, żeby nie wskazywać precyzyjnej daty, chociaż najbardziej prawdopodobna data to 23 listopada - ponieważ są to wybory, w których uczestniczą członkowie kilku partii, dlatego musimy scalić bazy członkowskie - to taka robota techniczna" - mówił Tusk na konferencji prasowej.

"Na pewno wcześniej poinformuję o wynikach tych sondaży, które robimy na większą skalę - tak, żeby ci, którzy głosują, też wiedzieli, jakie są realne szanse poszczególnych kandydatów" - dodał.

Jak poinformował, głosowanie będzie odbywało się drogą elektroniczną. "Chcę (...), żeby każdy bez wyjątku mógł zagłosować" - powiedział Tusk.

Sikorski: Liczę na rycerskie współzawodnictwo z Rafałem Trzaskowskim

"Liczę na rycerskie współzawodnictwo z Rafałem Trzaskowskim. Proszę o poparcie członków PO, Nowoczesnej, Zielonych i wszystkich członków naszej koalicji" - mówił dziennikarzom Sikorski. Pytany, czy planuje jakąś kampanię, odpowiedział, że ta już się odbyła. "Myślę, ze Rafał Trzaskowski i ja jesteśmy wystarczająco znani wyborcom, więc prosimy o rozważenie wszystkich za i przeciw, a ja proszę o poparcie" - podkreślił.

Na pytanie, kiedy odbędą się prawybory, Sikorski odparł, że jeszcze tym miesiącu. "Sprawa daty nie została dopowiedziana, ale jest wola, żeby to rozstrzygnąć" - zaznaczył.