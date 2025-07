Świadczenie 800 plus

Program "Rodzina 800 plus" to państwowe wsparcie finansowe w Polsce, które od 1 stycznia 2024 roku wynosi 800 zł miesięcznie na każde dziecko do 18. roku życia, niezależnie od dochodu rodziny. Świadczenie to ma pomóc rodzinom w częściowym pokryciu kosztów wychowania dziecka oraz zaspokojeniu jego podstawowych potrzeb. Świadczenie 800 plus wypłacane jest wyłącznie na konto bankowe wskazane przez rodziców we wniosku i jest dostępne tylko dla dzieci realizujących obowiązek edukacyjny w polskich placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe), co jest nowym wymogiem od 1 czerwca 2025.

Reklama

Większa wypłata 800 plus w sierpniu 2025 dla spóźnialskich rodziców

Jeśli złożyliście wniosek o 800 plus między 31 maja a 30 czerwca 2025 roku, to w sierpniu ZUS wypłaci Wam jednorazowo 1600 zł. Ta kwota to wyrównanie za czerwiec oraz standardowa wypłata za lipiec, ponieważ każde świadczenie wynosi 800 zł.

Wypłata 800 plus w 2025 roku

Należy pamiętać, że obecny okres rozliczeniowy 800 plus trwa od 1 czerwca 2025 roku do 31 maja 2026 roku. Aby otrzymywać świadczenie bez przerw, wnioski trzeba było złożyć już między 1 lutego a 30 kwietnia 2025 roku. Rodzice, którzy zrobili to w maju, dostali swoją wypłatę w lipcu z wyrównaniem za czerwiec. Standardowo wypłaty 800 plus realizowane są 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. lub 22. dnia miesiąca, ale jeśli termin wypada w weekend lub święto, przelew pojawi się na koncie wcześniej.

Nowe zasady ubiegania się o 800 plus od czerwca 2025

Od czerwca 2025 roku weszły w życie nowe przepisy. Choć świadczenie nadal przysługuje na dzieci do 18. roku życia i nie zależy od dochodów, wprowadzono nowy wymóg: dziecko musi realizować obowiązek edukacyjny w polskiej placówce, takiej jak przedszkole, szkoła podstawowa czy ponadpodstawowa. ZUS ma prawo to weryfikować i może poprosić o dokumenty potwierdzające uczęszczanie dziecka do placówki.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Wnioski o 800 plus składa się wyłącznie online. Można to zrobić za pomocą Platformy PUE ZUS (eZUS), aplikacji mobilnej mZUS, portalu Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną.