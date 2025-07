Spadki sprzedaży na europejskim rynku odzwierciedlają globalne wyzwania, z jakimi obecnie mierzą się producenci samochodów na Starym Kontynencie, którzy zmagają się z konkurencją ze strony Chin,amerykańskimi taryfami importowymi w wysokości 25 proc. oraz krajowymi przepisami mającymi na celu przyspieszenie przejścia na pojazdy elektryczne - zauważa Reuters. Efektem tych problemów są wielomiliardowe straty i ostrzeżenia o stratach w nadchodzących okresach.

Spadki sprzedaży w czerwcu

W czerwcu wszystkie cztery najlepiej sprzedające się w Europie koncerny motoryzacyjne (Volkswagen, Stellantis, Renault i Hyundai) sprzedały mniej samochodów niż w czerwcu 2024 r.

Volkswagen wypuścił na rynek o 6,1 proc. samochodów mniej niż rok wcześniej. Stellantis i Hyundai odnotowały spadki na poziomie odpowiednio 0,6 proc. i 8,7 proc. Wśród czterech najpopularniejszych marek sprzedawanych w Europie, największy spadek rejestracji (o 12,3 proc.) odnotowano w przypadku marki Renault.

Tesla traci europejski rynek aut elektrycznych

Jak pokazują dane ACEA największe tąpnięcie sprzedaży odnotowała Tesla. W czerwcu firma Elona Muska sprzedała o 22,9 proc. mniej pojazdów niż przed rokiem. Tesla, do niedawna lider wśród producentów aut elektrycznych, straciła udziały w rynku szósty miesiąc z rzędu i to pomimo wzrostu ogólnej sprzedaży samochodów elektrycznych. W czerwcu udział w rynku Tesli skurczył się do 2,8 proc. z 3,4 proc. rok wcześniej.

Tymczasem udział marek nieujętych w ACEA, w tym BYD i innych chińskich producentów samochodów, wzrósł w tym czasie ponad dwukrotnie do 4,5 proc..

Spadki na największych rynkach UE

Dane ACEA pokazują, że sprzedaży samochodów w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i państwach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu spadła w czerwcu do 1,24 miliona, czyli o 5,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

W samej UE całkowita sprzedaż samochodów spadła o 7,3 proc. w ujęciu rok do roku. Całkowita sprzedaż w Niemczech, Francji i Włoszech spadła odpowiednio o 13,8 proc., 6,7 proc. i 17,4 proc.. Z dużych unijnych rynków wzrost sprzedaży (o 15,2 proc.) odnotowano w Hiszpanii.

Wielka Brytania, która nie należy do europejskiej wspólnoty, odnotowała wzrost o 6,7 proc

Auta wyłącznie spalinowe sprzedają się coraz gorzej

Rejestracje samochodów elektrycznych zasilanych bateriami (BEV), hybrydowych elektrycznych (HEV) i hybrydowych typu plug-in (PHEV) wzrosły odpowiednio o 7,8 proc., 41,6 proc. i 6,1 proc. W czerwcu te trzy rodzaje pojazdów elektrycznych stanowiły 59,8 proc. rejestracji samochodów osobowych w UE.

Źródło: Reuters