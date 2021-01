Pierwsze 29 tys. szczepionek Moderny dotarło do Polski 12 stycznia. Kolejna ich pula ma trafić do naszego kraju w tym tygodniu.

W poniedziałek - jak zapowiedział prezes Agencji Rezerw Materiałowych - zostanie ona dostarczona do czterech szpitali węzłowych: w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku. Kuczmierowski podkreślił, że dystrybucja szczepionek Moderny, ze względu na jej niewielką ilość, jest obecnie traktowana jako uzupełniająca do tej od firmy Pfizer.

"Szczepionek Moderny jest na tyle mało, że chcemy dystrybuować ją stopniowo do wybranych szpitali. Muszą one mieć szczególną kontrolę nad procesem szczepienia. Jednocześnie cały czas prowadzimy dystrybucję szczepionek Pfizera, dlatego nie chcemy wprowadzać zamieszania kilkoma rodzajami szczepionek w danym punkcie" - powiedział szef ARM.

Zapowiedział, że w tym tygodniu szczepionka Moderny będzie sukcesywnie trafiała do szpitali węzłowych. "W najbliższy poniedziałek trafi ona do czterech szpitali i to będą dostawy w okolicach 10 tys. dawek łącznie. Natomiast w ciągu tygodnia będą one sukcesywnie rosły i będziemy w miarę elastycznie uzupełniać Moderną potrzeby tych wybranych szpitali" - wskazał.

Kuczmierowski powiedział, że szczepionka będzie przeznaczona do szczepień populacyjnych, czyli m.in. seniorów, które ruszają od poniedziałku. "Gdyby się okazało, że zostały jakieś wolne szczepionki, to wówczas szpitale mogą nią szczepić także medyków" - dodał.

Obecnie w UE do użytku zatwierdzone są dwie szczepionki. 21 grudnia 2020 r. Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła preparat firm Pfizer i BioNTech o nazwie Comirnaty, a 6 stycznia 2021 r. - preparat Moderny. Obydwie szczepionki podaje się w dwóch dawkach, w wypadku Comirnaty odstęp między nimi powinien wynosić co najmniej 21 dni, przy preparacie Moderny - 28 dni; pierwszą substancją można szczepić osoby powyżej 16 lat, drugą - powyżej 18 lat.

Obie szczepionki - zarówno firmy Moderna, jak i Pfizera oraz BioNTech - działają w taki sam sposób. Zawierają tzw. matrycowy kwas rybonukleinowy (mRNA) kodujący białko z otoczki osłonowej koronawirusa SARS-CoV-2. Sam mRNA znajduje się w osłonie lipidowej, wnika do komórki i uruchamia w rybosomach produkcję białka, które z kolei wywołuje reakcję odpornościową układu immunologicznego zaszczepionej osoby.

Pod koniec tygodnia ma zapaść decyzja EMA w sprawie rejestracji szczepionki przeciw COVID-19 od firmy AstraZeneca. W niektórych krajach (np. w Wielkiej Brytanii) preparat ten zyskał już zgodę stosownych organów. Komisja Europejska zawarła z AstraZeneca umowę na dostawę 300 mln dawek szczepionki, z opcją dokupienia kolejnych 100 mln.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ mhr/