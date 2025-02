W 2025 roku Tłusty Czwartek przypada na 27 lutego, a jednym z najnowszych trendów kulinarnych w Polsce są pączki dubajskie. Te wyjątkowe słodkości wyróżniają się nadzieniem z kremu pistacjowego oraz dodatkiem ciasta kataifi, co nadaje im unikalny smak i teksturę. Pączki dubajskie cieszą się rosnącą popularnością, jednak ich ceny są wyższe niż tradycyjnych pączków.

Najdroższy pączek dubajski w Polsce?

Najdroższy pączek dubajski w Polsce, na którego ofertę z okazji tłustego czwartku 2025 udało nam się trafić, to pączek gigant z sopockiego hotelu Sheraton. Waży aż 800 gramów, co odpowiada masie ponad siedmiu tego typu wypieków dostępnych w supermarkecie, a jego cena to 99 zł. Dodatkowo, przy jego zakupie można zgarnąć „Złote Zaproszenie”, czyli zaproszenie na bezpłatny nocleg w hotelu Sheraton. Taka gratka czeka jedynie na 3 szczęśliwców spośród zamawiających pączki giganty.

Ceny pączków dubajskich w supermarketach

Oferty na pączki dubajskie z okazji tłustego czwartku 2025 nie mogło zabraknąć także w ofercie popularnych supermarketów. Te modne wypieki znajdziemy m.in. w Lidlu, Biedronce, Carrefourze czy Kauflandzie.

Ile kosztuje pączek dubajski w Lidlu? - w gazetce sieci sklepów Lidl z dnia 24 lutego 2025r. pojawia się pączek Dubai oblany czekoladą, z nadzieniem pistacjowym i ciastem kataifi. Cena tego wypieku to 6,99 zł za 110 gramów.

Ile kosztuje pączek dubajski w Biedronce? - w gazetce Biedronki z dnia 24 lutego 2025r. pojawia się pączek dubajska finezja o masie 100 gramów za 6,99 zł. Dodatkowo sklep w dniach 24-26 lutego 2025r. ogłosił Festiwal Słodkości, podczas którego przy zakupie 6 pączków otrzymujemy rabat o wartości najtańszego pączka. Zatem przy zakupie 6 pączków dubajskich cena jednego wynosić będzie w przybliżeniu 5,83 zł.

Ile kosztuje pączek dubajski w Carrefourze? - w gazetce Carrefoura z dnia 24 lutego 2025r. pojawia się pączek w stylu dubajskim o masie 100 gramów w cenie 9,99 zł (po obniżce z 13,99 zł).

Ile kosztuje pączek dubajski w Kauflandzie? - w gazetce Kauflandu z dnia 20 lutego 2025r. pojawia się pączek fantazja dubajska o masie 100 gramów. Jego cena to 8,99 zł.

Ceny pączków dubajskich w cukierniach i kawiarniach

Pączków dubajskich nie brakuje również w ofertach cukierni i kawiarni. Ich ceny różnią w zależności od wielkości miasta, choć ze względu na wykorzystane składniki (pistacje, ciasto kataifi) są droższe niż tradycyjne pączki z marmoladą. Pączki dubajskie w kawiarniach i cukierniach w mniejszych miejscowościach można kupić poniżej 10 złotych, w większych ceny sięgają nawet 30 złotych za sztukę.