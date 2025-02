Nie tak dawno pisaliśmy o luksusowej ofercie z okazji tłustego czwartku 2025, jaką przygotowała Kaiser Patisserie. Przypomnijmy, chodziło o pączki z kremem na bazie włoskiego mascarpone, z szafranem – jedną z najdroższych przypraw świata – oraz nutą skórki pomarańczowej. Każdy pączek pokryty będzie 24-karatowym złotem, a wypieki trafią do 11 cukierni w Szczecinie, Kołobrzegu, Koszalinie, Słupsku, Gdyni, Sopocie, Gdańsku oraz Warszawie, w limitowanej serii 110 sztuk. Cena jednego pączka to 100 zł. Dzisiaj trafiliśmy jednak na mocnego konkurenta.

Reklama

Tłusty czwartek 2025. Pączek gigant od Sheraton Hotel

Ofertę pączków gigantów przygotował sopocki hotel Sheraton. Pączki giganty od Sheraton Sopot Hotel wyróżniają się nie tylko rozmiarem, ale także różnorodnością smaków. Do wyboru jest sześć wariantów: dubajski, pistacjowy, kokosowy, z konfiturą malinowo-różaną oraz cytrynowy z włoską bezą. Każdy z nich wypełniony jest nadzieniem, które doskonale komponuje się z delikatnym, puszystym ciastem. Warto zaznaczyć, że pączki te są znacznie większe od tradycyjnych – ważą około 800 gramów, co odpowiada masie dziesięciu standardowych pączków. Dzięki temu stanowią idealną propozycję do podziału między rodzinę czy przyjaciół. To jeszcze nie koniec niespodzianek. W 3 losowych pudełkach z pączkami umieszczone zostaną „Złote Zaproszenia” na bezpłatny nocleg do Sheraton Sopot.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Ze względu na unikalny charakter oferty, Sheraton Sopot Hotel przygotował jedynie 300 sztuk pączków gigantów. Każdy z nich pakowany jest w eleganckie, tortowe opakowanie, co czyni go również doskonałym pomysłem na prezent. Cena jednego pączka to 79 zł (99 zł w przypadku pączka dubajskiego). Zamawiać można je jeszcze tylko przez jeden dzień.

Tłusty czwartek 2025 - ceny pączków w cukierniach i sklepach

W tłusty czwartek 2025 roku, przypadający 27 lutego, ceny pączków w Polsce będą wyższe niż w poprzednich latach. Głównym powodem jest wzrost kosztów produkcji, w tym podwyżka VAT na żywność z 0% do 5% wprowadzona 1 kwietnia 2024 roku, co wpłynęło na ceny podstawowych składników, takich jak mąka, jaja i masło. W rezultacie, w tradycyjnych cukierniach za pączka zapłacimy od 5 do 10 złotych, podczas gdy w dyskontach i supermarketach ceny będą niższe, często poniżej 3 złotych za sztukę. Mimo rosnących cen, tłusty czwartek pozostaje dniem, w którym statystyczny Polak spożywa średnio 2,5 pączka, co przekłada się na blisko 100 milionów zjedzonych słodkości w skali kraju.