Niedziela Palmowa 2025 - kiedy? Data, znaczenie i tradycje

Niedziela Palmowa, nazywana także Niedzielą Męki Pańskiej, to jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym. Rozpoczyna Wielki Tydzień, czyli okres przygotowań do Wielkanocy. Upamiętnia triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy, gdzie był witany gałązkami palmowymi przez tłumy wiernych. Kiedy wypada Niedziela Palmowa w 2025 roku?