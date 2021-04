"O ile mi wiadomo, w firmie trwa w tej chwili transfer technologii produkcji tych szczepionek, który ma zakończyć się do czerwca. Jeżeli te serie testowe zostaną wyprodukowane i przyjęte, to w trzecim kwartale produkcja szczepionek może się rozpocząć już na skalę przemysłową" - powiedział w money.pl Borys.

"Wszyscy zakładają, że co najmniej najbliższe dwa lata to jest potężny popyt, jeżeli chodzi o szczepienia przeciw Covid-19, więc myślę, że ta produkcja pojawi się we właściwym momencie" - dodał szef PFR.

Na początku marca spółka Mabion poinformowała, że zawarła umowę z amerykańską firmą Novavax na transfer technologii i próby techniczne dotyczące produkcji antygenu kandydata na szczepionkę przeciw Covid-19. Dodała, że ma też porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju (PRF) ws. inwestycji do 40 mln zł na zwiększenie mocy produkcyjnych.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ amac/