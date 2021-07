W ramach promocji szczepień od piątku wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać wnioski o dofinasowanie orgaznizowanych w tym celu wydarzeń - poinformował Dworczyk na konferencji prasowej.

Jak poinformował, rząd przewidział dofinasowanie w wysokości 8 tys. zł na Koło. Środki te mają być wykorzystane na finasowanie organizowanych przez Koła lokalnych wydarzeń promujących akcję szczepień. Wnioski o takie dofinasowanie należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dworczyk podkreślił, że formuła tych wydarzeń jest otwarta - "mogą one trwać od kilku godzin do kilku dni".

Dla Kół z najlepszymi wynikami w promocji szczepień przewidziano nagrody. Zwycięskie koło otrzyma 100 tys. zł, za drugie i trzecie miejsce będzie to 50 tys. zł. Nagrody przewidziano nawet dla 1000 Kół - poinformował szef KPRM.

"Widać wyraźnie mniejszy poziom zaszczepienia w mniejszych miejscowościach, w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. (...) Dlatego bardzo państwa zachęcamy o włączenie się w uruchamiana od dziś inicjatywę" - powiedział Dworczyk.(PAP)

Autor: Krzysztof Kowalczyk

