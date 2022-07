Reklama

Nawet 37 stopni C

Alert trzeciego stopnia przed upałami wydano dla województwa podkarpackiego, lubelskiego, a także dla części województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. IMGW przewiduje, że temperatura maksymalna w dzień wyniesie tam od 34 do 37 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 22 st. C.

Dla pozostałej części kraju obowiązuje alert drugiego stopnia przed upałami, co oznacza, że temperatura maksymalna w dzień może wynieść tam od 30 do 34 st. C, a lokalnie w piątek do 35 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 20 st. C.

Burze z gradem

Z kolei alerty trzeciego stopnia przed burzami z gradem wydano dla części województw: łódzkiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 115 km/h, lokalnie do 130 km/h. Miejscami grad. Możliwe, że na tych obszarach będą tworzyły się trąby powietrzne.

Alert trzeciego stopnia IMGW - co to oznacza?

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza możliwość wystąpienia groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. (PAP)

Autor: Marcin Chomiuk