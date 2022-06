"Średnio 1358 zł na osobę Polacy planują wydać w tym roku na wyjazd wakacyjny. Jest to kwota uśredniona, wynikająca z przeliczenia tego, ile zamierzamy wydać i ile osób będzie nam towarzyszyć" - wskazano w raporcie "Wakacje Polaków w trudnych czasach" Związku Banków Polskich.

Dodano, że jest to o 11,1 proc. więcej niż w ubiegłym roku, gdy planowane wydatki wynosiły średnio 1222 zł na osobę.

Podobnie jak w ubiegłym roku najwięcej Polaków (34 proc.) deklaruje, że za wyjazd wakacyjny zapłacą między 2,5 tys. zł a 5 tys. zł. Budżet poniżej 1,5 tys. zł planuje natomiast przeznaczyć na wakacje 16 proc. respondentów. "To mniej niż w ubiegłym roku. Wówczas taką deklarację złożyło 21 proc." - stwierdzono.

Z kolei wydatki między 1,5 tys. zł a 2,5 tys. zł zaplanowało 22 proc. Polaków. "Nieznacznie wzrósł odsetek osób planujących wyjazd wakacyjny za kwotę pomiędzy 5 a 10 tys. zł" - zaznaczono. Taką deklarację złożyło 16 proc. - w ubiegłym roku było to 13 proc. Powyżej 15 tys. zł planuje natomiast wydać na tegoroczne wakacje 1 proc. rodaków.

Dodano, że "samotne wakacje" zamierza spędzić 7 proc. Polaków. "Najczęściej wyjazdy wakacyjne – podobnie jak w ubiegłym roku – będziemy spędzać we dwoje (43 proc.)" - wskazano. Pozostała część spędzi je w trzyosobowym (24 proc.) lub czteroosobowym (15 proc.) gronie.

Autorzy badania zaznaczyli, że większość badanych planuje wydać na wakacje więcej niż w ubiegłym roku (odpowiedź "raczej tak" wskazało 38 proc., "zdecydowanie tak" – 14 proc.). Powodem są rosnące ceny w Polsce, "które odczuwamy w każdym aspekcie naszego codziennego życia". Natomiast 29 proc. respondentów nie zamierza wydać więcej niż rok temu.

Polacy zamierzają sfinansować wakacyjny wypoczynek przede wszystkim z własnych pieniędzy. Wykorzystają oszczędności i bieżące dochody. Na zaciągnięcie kredytu czy pożyczki zdecyduje się 3 proc. respondentów. Natomiast 65 proc. badanych zdecydowanie odrzuca taką możliwość.

"Jeszcze w tym roku budżet wakacyjny można uzupełnić Polskim Bonem Turystycznym" - przypomnieli autorzy badania.

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przytoczonych w raporcie wynika, że aktywowano ponad 3,4 miliona bonów, a do przedsiębiorców turystycznych z tytuł u płatności bonami trafiło ponad 2,2 miliarda zł. "Dotychczas beneficjenci dokonali nimi 550 tys. płatności na łączną kwotę blisko 400 mln zł" - stwierdzono.

Zwrócono uwagę, że rodzice mogą skorzystać z bonu turystycznego nawet, jeśli złożyli wniosek o 500+ po 31 grudnia 2021 r., ale w ciągu trzech miesięcy od narodzin dziecka. Rodzice, którzy do tej pory nie aktywowali przysługujących im bonów mogą to zrobić do 30 września 2022 r. Bonem można zapłacić np. za pobyt w hotelu, pensjonacie czy w gospodarstwie agroturystycznym. Lista podmiotów turystycznych dostępna jest na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej. Obecnie znajduje się na niej około 23 tys. podmiotów - przypomniano.

Podczas wakacji pieniądze przeznaczymy przede wszystkim na wypoczynek - wynika z raportu. Deklaruje tak 39 proc. badanych. Jeśli ktoś nie zdecyduje się na wyjazd, to wykorzysta okres letni na remont mieszkania czy domu (17 proc.). Blisko co 5. Polak nie planuje żadnych dodatkowych wydatków w okresie wakacyjnym. Z kolei 6 proc. podczas lata kupi nowy sprzęt RTV lub przeznaczy pieniądze na okolicznościowe imprezy, takie jak np. wesela (12 proc.). Zakup nowego auta w tym okresie planuje 4 proc. badanych. W tym roku 2 proc. respondentów chce uczyć się w wakacje języków obcych - w ubiegłym roku ankietowani nie mieli takich planów.

Jak wynika badania, niemal co piąty Polak zamierza wypoczywać latem za granicą. Według cytowanych przez Związek Banków Polskich danych portalu wakacje.pl na podium króluje Turcja. "Tuż za Turcją, według stanu sprzedaży na koniec marca, znalazły się Grecja i Egipt" - dodano.

autorka: Magdalena Jarco