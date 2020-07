Dzieło dedykowane ofiarom ataku dżihadystów na klub w 2015 roku, w którym zginęło 90 osób, będzie można obejrzeć w dniu święta narodowego Francji w siedzibie jej ambasady w Wiecznym Mieście, czyli w Palazzo Farnese.

Praca legendy tzw. street artu przedstawia kobietę w żałobie. Drzwi, na których powstało malowidło, skradziono w styczniu z lokalu w Paryżu. Na początku czerwca znaleziono je ukryte w domu na wsi we włoskim regionie Abruzja.

Nie wiadomo, jak doszło do przewiezienia drzwi do Włoch i jakie były motywy. Pod koniec czerwca media we Francji poinformowały o aresztowaniu sześciu osób oskarżonych o udział w tej kradzieży.

Po prezentacji w Rzymie drzwi z Bataclan zostaną przewiezione do Francji - wyjaśniła ambasada.