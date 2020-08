Ministerstwo Spraw Zagranicznych z niepokojem śledzi rozwój sytuacji wokół przypuszczeń na temat otrucia jednego z najbardziej znanych polityków pozasystemowej opozycji w Rosji - Aleksieja Nawalnego - podało w komunikacie Biuro Rzecznika Prasowego MSZ.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP z niepokojem śledzi rozwój sytuacji wokół przypuszczeń na temat otrucia jednego z najbardziej znanych polityków pozasystemowej opozycji w Federacji Rosyjskiej - Aleksieja Nawalnego. Wierzymy, że polityk powróci wkrótce do zdrowia, a wszelkie okoliczności zostaną szczegółowo wyjaśnione" - czytamy w komunikacie Biura Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych opublikowanym na stronie internetowej resortu.

Jeden z przywódców opozycji antykremlowskiej w Rosji, Aleksiej Nawalny, jest hospitalizowany w Omsku na oddziale reanimacji - poinformowała w czwartek jego rzeczniczka Kira Jarmysz.

Lekarze ze szpitala w Omsku określili jego stan jako "ciężki" i zarazem "stabilny" - podała w czwartek agencja RIA Nowosti. Współpracownicy polityka przekazali, że został podłączony pod respirator.

Wydział zdrowia we władzach obwodu omskiego poinformował, że stan Nawalnego jest ciężki. "Nad postawieniem diagnozy i wyjaśnieniem, co się z nim dzieje, pracują lekarze wszystkich specjalności. Zrobiono wszystkie analizy i przeprowadzono wszelkie badania" - zapewniły służby prasowe.

Nie jest pewne, że opozycjonista Aleksiej Nawalny został otruty - powiedział w czwartek dziennikarzom przedstawiciel szpitala. Oświadczył, że jedną z przyczyn stanu Nawalnego może być "naturalne zatrucie". Stan Nawalnego określił jako ciężki i stabilny. Nie odpowiedział na pytanie, czy istnieje zagrożenie dla życia

Około roku temu Nawalny trafił do szpitala w Moskwie z objawami ostrej reakcji alergicznej. Przewieziono go wówczas do szpitala z aresztu, gdzie odbywał karę administracyjną. Wówczas polityk nie wykluczał, że został otruty.

44-letni Nawalny jest prawnikiem i działaczem opozycji, autorem popularnego w Rosji bloga. Założona przez niego Fundacja Walki z Korupcją regularnie publikuje materiały śledcze na temat nadużyć korupcyjnych w najwyższych kręgach rosyjskich władz.