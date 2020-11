Obserwatorzy zaprzeczają twierdzeniom, że w Turkmenistanie i Korei Północnej nie ma żadnych przypadków Covid-19. Jak podaje portal Statista, w Turkmenistanie pojawiły się doniesienia o osobach, u których podejrzewa się wystąpienie objawów koronawirusa i które umierają, podczas gdy rząd milczy.

W Korei Północnej miał miejsce podejrzany przypadek w przygranicznym mieście Kaesong, który skłonił Kim Dzong Una do nałożenia trzytygodniowego lockdownu na ten region. Ograniczenia zostały już zniesione, jednak państwowe media nie skomentowały ich wyniku. Jeszcze w kwietniu brak publicznych wystąpień Kim Dzong Una doprowadził do pogłosek, że w kraju doszło do pandemicznego kryzysu. Pojawił się on ponownie na otwarciu fabryki nawozów, cały i zdrowy, po 20 dniach nieobecności. Podczas gdy eksperci kwestionują zapewnienie Korei Północnej, że nie odnotowano tam żadnych przypadków koronawirusa, jest całkowicie możliwe, że izolacja państwa od reszty świata działa teraz na jego korzyść. Kraj ten był również jednym z pierwszych, który zamknął swoje granice w odpowiedzi na zagrożenie. Wczesne działania mogły okazać się skuteczne w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się pandemii.

Osiem innych krajów również nie zgłosiło żadnych przypadków zachorowań na Covid-19. Wszystkie one są państwami wyspiarskimi położonymi na południowym Pacyfiku. To: Palau, Mikronezja, Kiribati, Tuvalu, Samoa i Tonga. I w tym przypadku izolacja jest najlepszą obroną przed pandemią, chociaż kraje te nadal odczuwają skutki koronawirusa pomimo braku przypadków zakażeń. W tym regionie ogromne znaczenie ma turystyka, a hotele i plaże są obecnie puste.

Po tym, jak Republika Vanuatu zgłosiła swój pierwszy przypadek Covid-19, wraz z zakażeniami na Fidżi i Wyspach Salomona, globalna pandemia zbliża się coraz bardziej do tych nielicznych krajów, które do tej pory jej uniknęły.