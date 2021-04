Kiedy chorowała, przez kolejne dni przed furtką w jej domu lądowały zakupy. „Zaopatrzeniowcy” zmieniali się, w miarę własnych możliwości. – W tym trudnym dla mnie i mojej rodziny czasie nie chodziło tylko o to, że mieliśmy co jeść. Słyszałam w ludzkich głosach autentyczną troskę. Dostawałam rady – jedne konkretne, by gorączkę zbijać najlepiej paracetamolem, inne, cóż, dość oryginalne – by rehabilitować płuca, dmuchając słomką w butelkę. Wszystkie z głębi serca. To pozwoliło mi przetrwać trzy tygodnie, kiedy mój organizm walczył z chorobą – wspomina Anna. Dziś na podstawie swoich doświadczeń i obserwacji nabrała przekonania, że pandemia wyrobiła w ludziach empatię i nie jest to zjawisko tymczasowe. Obok „zawodowych” wolontariuszy, pojawili się spontaniczni pomagacze. Na ile jest to myślenie, że „dziś ona ma wirusa, jutro ja”?