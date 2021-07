"Na przestrzeni ostatnich czterech tygodni odsetek próbek, które w sekwencjonowaniu wykazały wariant Delta, to 60 proc.” – podał rzecznik resortu zdrowia w Warszawie.

"To, co nas jeszcze bardziej powinno skłaniać do podjęcia akcji szczepień, to dane, które utwierdzają w przekonaniu, że chorują ludzie niezaszczepieni. Patrząc na dane z ostatnich ośmiu dni widać, że w granicach 60 proc. zakażonych to osoby do 40-tego roku życia" - wskazał.

Najwięcej zakażeń - jak poinformował - bo blisko 23 proc., to są osoby miedzy 21., a 30. rokiem życia. "To grupa osób, która jest najsłabiej wyszczepiona i grupa, która w tej chwili najczęściej się zakaża" – zaznaczył rzecznik MZ.

"Odsetki procentowe osób, które zakaziły się po pełnym wyszczepieniu, po 14 dniach, czy też niestety zeszły z tego świata po pełnym zaszczepieniu i zakażeniu, to 1,6 proc. w pierwszym przypadku i 0,6 proc. w drugim. To jest najlepsze świadectwo, że szczepienia chronią" – dodał.

Dane Światowej Organizacji Zdrowia mówią, że wariant Delta wykryto już w 124 krajach i coraz częściej dominuje w poszczególnych rejonach. Eksperci alarmują, że atakuje on głównie niezaszczepione osoby. WHO ostrzega, że w ciągu najbliższego miesiąca wariant Delta koronawirusa będzie dominował na całym świecie.