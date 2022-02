Przedsięwzięcie nazwane "Cancer Moonshot" (dosłownie: strzał księżycowy - PAP) było zapowiadane przez Bidena jeszcze w 2016 r., kiedy był wiceprezydentem w administracji Baracka Obamy. Syn Bidena, Beau, zmarł na nowotwór mózg w 2015 r.

"Nazwaliśmy to +Moonshot+, bo wierzę, że ten wysiłek jest jak wezwanie prezydenta Kennedy'ego do lądowania na Księżycu 55 lat temu - to tak naprawdę wezwanie dla ludzkości, by być odważnym i robić wielkie rzeczy" - mówił wtedy obecny prezydent USA.

W środę wieczorem Biały Dom wydał oświadczenie, że nadszedł "właściwy czas", by wskrzesić ten cel, dzięki "ulepszeniom w leczeniu raka, diagnostyce i opiece nad pacjentem, a także postępom naukowym i lekcjom dotyczącym zdrowia publicznego, jakie wyciągnięto z pandemii Covid-19".

Administracja Bidena dąży także do poprawy warunków życia osób żyjących z rakiem. Biały Dom ustanowi specjalny Gabinet Nowotworowy - inicjatywę skupiającą wiele departamentów rządu federalnego USA, jak przekazała agencja United Press International.

Badanie opublikowane w kwietniu w miesięczniku medycznym JAMA Oncology zwracało uwagę, że w USA podczas pierwszej fali zakażeń SARS-CoV-2 mniej osób badało się pod kątem trzech najczęstszych nowotworów. W porównaniu z marcem 2019 r. liczba badań przesiewowych w kierunku raka piersi przeprowadzanych w tym samym okresie w 2020 r. zmniejszyła się o ponad 90 proc.

Według danych rządowych, śmiertelność z powodu raka w USA spadła o ok. 25 proc. w ciągu ostatnich dwóch dekad. (PAP)