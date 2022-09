Szef MZ Adam Niedzielski pytany był przez dziennikarzy w Ciechocinku m.in. o to, ile osób zaszczepiło się czwartą dawką szczepionki przeciw COVID-19 i czy jest zadowolony z wyniku.

Reklama

"Od piątku uruchomiliśmy możliwość zapisu na tą czwartą dawkę, czyli drugi booster, ale mówię tu już o preparacie, który uwzględnia najnowszą wersję koronawirusa, czyli ta omikronową. To jest szczepionka, która zawiera również antygen dla wersji BA1 i tutaj rozpoczęliśmy zapisy. Mamy w tej chwili mniej więcej 150 tys. osób zapisanych i około 34 tys. wykonanych szczepień" - przekazał szef MZ.

Reklama

Niedzielski ocenił też skalę wykonanych szczepień. "Z mojego punktu widzenia jest to absolutnie niesatysfakcjonujące. Ja przypomnę, że trzy dawki przyjęło blisko 12 mln osób i to jest ta liczba, te osoby, które chcemy przekonać do tego, żeby kontynuowały szczepienie, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo" - dodał.

Przyznał, że należy zrobić więcej w sprawie przekonania społeczeństwa do szczepień. "Mamy poczucie, że tu jest potrzebny nowy impuls komunikacyjny" - ocenił.

Minister zdrowia zapowiedział jednocześnie, że w piątek przedstawiona będzie nowa kampania na temat szczepień. "I to nie jest taka kampania zbudowana ad hoc tylko jest to kampania, która wynika z ostatnich kilku miesięcy, kiedy były prowadzone badania na grupach focusowych właśnie wśród osób, które mają wątpliwości, które wahają się i do nich będziemy chcieli skierować i kampanię, ale tez taki bardzo rzeczowe, profesjonalne obiektywne rozwiązanie w postaci odpowiedzi na wszelkie pytania, które budzą wątpliwości. Będzie specjalny serwis" - sprecyzował.