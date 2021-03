Auta klasy premium odporne na kryzys

W ciągu dwóch miesięcy br. liczba rejestracji samochodów z wyższej półki wyniosła 13 751 sztuk, o 5,74 proc. (747 sztuk) więcej w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Dla porównania, zgodnie z danymi CEPiK, w lutym br. zarejestrowano w Polsce 37 755 osobówek, tj., o 1,97 proc. mniej niż rok wcześniej - czytamy.

Według analityków Samaru, ten niezły wynik kolejny raz potwierdza tezę, że samochody premium kupowane przez firmy i zamożnych klientów indywidualnych są odporniejsze na pandemiczne zawirowania rynku niż auta z segmentu popularnego.

Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że samochody te wzrost zawdzięczają w dużej mierze wysokiej dynamice sprzedaży osiągniętej przez BMW, Lexusa oraz Teslę, która w lutym zadebiutowała na 9. pozycji zestawienia - wyjaśniono.

BMW liderem rankingu

Jak podał Samar, liderem na koniec lutego br. zostało BMW, które wyprzedziło Mercedesa, zwycięzcę ubiegłorocznego rankingu. Koncern z Monachium może pochwalić się 3 688 zarejestrowanymi autami, co jest wynikiem o 31,67 proc. większym niż w takim samym okresie roku 2020.

Wiceliderem rynku po dwóch miesiącach nowego roku został Mercedes. W krajowych wydziałach komunikacji zostało zarejestrowanych 3 211 aut tej marki - o 3,83 proc. mniej rdr. Trzecią notę wśród marek klasy premium zdobyło Audi. Producent z Ingolstadt zarejestrował w omawianym okresie 2 865 aut osobowych. To rezultat o 5,45 proc. lepszy w porównaniu z sytuacją na koniec lutego 2020 roku - czytamy.

Według Samar, tuż za podium znalazło się Volvo. W okresie od stycznia do lutego br. Polacy kupili i zarejestrowali 1 996 aut tej marki, o 3,29 proc. mniej niż w takim samym okresie ubiegłego roku. Warto też zwrócić uwagę na bardzo dobre wyniki Lexusa, zajmującego piątą pozycję w zestawieniu. Japońska marka zarejestrowała do końca lutego br. 1 108 samochodów, o 30,05 proc. więcej rdr. Była to ostatnia marka, która przekroczyła po dwóch miesiącach tego roku próg 1 000 samochodów wpisanych do CEPiK - czytamy.