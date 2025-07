„Młody, 20-letni Jensen, który właśnie skończył studia, prawdopodobnie wybrałby... nauki ścisłe bardziej niż informatykę” – odpowiedział dyrektor generalny firmy Nvidia, dodając, że w rzeczywistości ukończył studia dwa lata przed terminem, w wieku 20 lat.

Jakie wykształcenie ma Huang?

Z profilu Huanga w serwisie LinkedIn wynika, że uzyskał on dyplom inżyniera elektryka na Oregon State University w 1984 r., a następnie tytuł magistra inżyniera elektryka na Uniwersytecie Stanforda w 1992 r. Około rok później, w kwietniu 1993 roku, Huang założył firmę Nvidia wraz z innymi inżynierami, Chrisem Malachowskym i Curtisem Priemem.

W zeszłym tygodniu producent chipów Nvidia, stała się najcenniejszą firmą na świecie i jako pierwsza na świecie osiągnęła kapitalizację rynkową na poziomie 4 bilionów dolarów.

Huang nie wyjaśnił, dlaczego twierdzi, że gdyby był dziś studentem, studiowałby nauki ścisłe. Wyraził jednak ogromny entuzjazm co do „fizycznej sztucznej inteligencji” lub tego, co nazywa „następną falą”.

Co to jest „następna fala”?

W kwietniu na konferencji The Hill & Valley Forum w Waszyngtonie Huang powiedział, że w ciągu ostatnich piętnastu lat świat przeszedł przez wiele fala rozwoju sztucznej, którą Huang nazwał „sztuczną inteligencją percepcyjną”. Jak przypomniał „współczesna sztuczna inteligencja stała się powszechnie znana około 12–14 lat temu, wraz z pojawieniem się AlexNet i wielkim przełomem w dziedzinie komputerowego widzenia”. AlexNet był modelem komputerowym, który miał wykazać zdolność maszyn do rozpoznawania obrazów przy użyciu głębokiego uczenia.

Następnie nadeszła druga fala, zwana „generatywną sztuczną inteligencją”, „w której model sztucznej inteligencji nauczył się nie tylko rozumieć znaczenie informacji, ale [również] tłumaczyć je” na różne języki, obrazy, kod i inne treści. Patrząc w przyszłość, kolejną falą będzie „sztuczna inteligencja fizyczna” – powiedział Huang.

„Następna fala będzie wymagała od nas zrozumienia takich kwestii, jak prawa fizyki, tarcie, bezwładność, przyczyna i skutek” – powiedział Huang w kwietniu w Waszyngtonie. I do tego będą potrzebne nauki ścisłe, przyrodnicze, które w odróżnieniu od nauk biologicznych, zajmują się badaniem systemów nieożywionych, obejmując fizykę, chemię, astronomię i nauki o Ziemi.

