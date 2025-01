Kryteria oceny szkół wyższych

Uczelnie były oceniane w pięciu kluczowych obszarach: nauczanie, środowisko badawcze, jakość badań, zaangażowanie przemysłu i perspektywy międzynarodowe. W tym roku najwyższe noty w większości tych obszarów zdobył Oxford. Brytyjski uniwersytet utrzymuje się na szczycie rankingu dziewiąty rok z rzędu, co jest efektem poprawy współpracy z przemysłem i rozwijania metod nauczania.

Na drugim miejscu znalazł się Massachusetts Institute of Technology, który wyprzedził Stanford, który spadł na szóste miejsce w rankingu. Trzecie miejsce zajął Harvard, czwarte Uniwersytet Princeton, a piąte Uniwersytet Cambridge w Wielkiej Brytanii.

Chiny z coraz mocniejszą reprezentacją

Szkoły wyższe z Chin depczą po piętach pierwszej dziesiątce uniwersytetów, co jeszcze mocniej pokazuje rosnący globalny wpływ na badania chińskich naukowców. W pierwszej 200-tce najlepszych szkół wyższych znalazły się uniwersytety z trzech nowych krajów: Brazylii, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Podkreśla to znaczenie, jakie dla rynków wschodzących ma szkolnictwo wyższe. Ranking na 2025 rok obejmuje aż 2092 uniwersytetów. Z tego 185 to zupełnie nowe, wcześniej nienotowane placówki.

Uczelnie z USA ciągle najlepsza

Jak widać na grafice Wielka Brytania i Stany Zjednoczone całkowicie zdominowały początek listy. W pierwszej 50 najlepszych uczelni świata jest tylko 20 uniwersytetów z innych krajów. Najlepiej wypadający wśród nich jest szwajcarski ETH Zurich, który zajął 11. miejsce. Uniwersytet ten koncentruje się na przedmiotach STEM, czyli science, technology, engineering, and mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka).

Następnie na 12. i 13. miejscu znajdują się dwie chińskie szkoły w Pekinie. Dalej w pierwszej 50. najlepszych uniwersytetów świata pojawiają się szkoły z Singapuru, Kanady, Niemiec i Hongkongu, a także po jednej szkole z Australii, Francji, Belgii i Japonii.

Indie, Turcja i Iran z mocną reprezentacją uczelni

Inne kraje z wieloma uniwersytetami obecnymi w rankingu pojawiają się niżej na liście. Oprócz Japonii i Chin są to również Indie, które mają 107 wpisów. Nieco mniej mają Turcja i Iran, z odpowiednio 91 i 81 wpisami.

Szkoły wyższe z Polski

Polskę reprezentują 44. uczelnie. Najwyżej notowany jest Uniwersytet Jagielloński na miejscu 676. Kolejny jest Uniwersytet Warszawski na miejscu 787 i pierwszy w rankingu Uniwersytet Medyczny z Wrocławia na miejscu 793. Pozostałe zajmują miejsca powyżej 1001.