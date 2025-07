Ponad połowa pracowników doświadcza wysokiego poziomu stresu

Jak wynika z badania „Globalny Barometr Talentów 2025”, ponad połowa pracowników w Polsce (53 proc.) doświadcza wysokiego poziomu stresu każdego dnia. Częściej skarżą się na niego kobiety (57 proc.) niż mężczyźni (49 proc.). Najbardziej zestresowanymi grupami wiekowymi są pokolenie Z (18-28 lat) i millenialsi (29-44 lat) - kolejno 57 i 56 proc. wskazało na ten problem. Najrzadziej codzienne napięcie w pracy odczuwają przedstawiciele pokolenia X (49 proc).

Pracujący zdalnie stresują się najbardziej

Najwyższy poziom stresu dotyczy osób pracujących zdalnie (67 proc.). Niższy poziom niepokoju zgłosili pracownicy, którzy sami zdecydowali się na pracę w siedzibie firmy, mając opcję pracy zdalnej (57 proc.), a także osoby pracujące głównie stacjonarnie (51 proc.). Najmniejszy odsetek osób odczuwających stres dotyczy pracowników w trybie hybrydowym (43 proc.).

Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym

Na brak wsparcia ze strony firm w zachowaniu równowagi między życiem prywatnym a zawodowym wskazał co piąty Polak (22 proc.). Problem dotyczy w niemal równym stopniu kobiet (21 proc.) i mężczyzn (22 proc.), a także osób pracujących stacjonarnie i zdalnie (po 25 proc.) i ze wszystkich grup wiekowych.

Poczucie sensu w pracy

12 proc. zatrudnionych w Polsce nie dostrzega sensu ani celu w wykonywanej pracy - podali autorzy badania. Najczęściej na ten problem wskazywali millenialsi (16 proc.). Podobne odczucia zadeklarowało 14 proc. przedstawicieli pokolenia Z i „tylko” 7 proc. osób z pokolenia X - zaznaczono.

„Millenialsi często łączą wiele ról jednocześnie – są liderami zespołów, ekspertami, rodzicami czy opiekunami, co czyni ich szczególnie podatnymi na przeciążenie. Na tym etapie życia zadają sobie pytania o dalszy kierunek kariery, sens wykonywanej pracy i poziom wsparcia, co może prowadzić do wypalenia zawodowego i potrzeby zmian” - wskazała, cytowana w informacji prasowej, Katarzyna Gołek z Manpower.

14 proc. pracowników w Polsce zadeklarowało, że nie identyfikuje się z wartościami i wizją swojego pracodawcy. Problem częściej dotyka kobiet (16 proc.) niż mężczyzn (13 proc.). Najczęściej brak dopasowania z pracodawcą zgłaszali millenialsi (16 proc.) oraz przedstawiciele pokolenia X (15 proc.).

Sytuacja kobiet

„Kobiety, jako grupa zawodowa, charakteryzują się zwykle wyższą wrażliwością społeczną, relacyjnością i potrzebą autentyczności – są bardziej uważne na niespójność między tym, co firma deklaruje, a jak realnie działa. Z kolei osoby z Pokolenia X i Y to pracownicy z już ugruntowanym doświadczeniem zawodowym. Znają różne style zarządzania i modele funkcjonowania organizacji, dzięki czemu potrafią krytycznie ocenić, czy wartości firmowe są wdrażane w praktyce, czy jedynie funkcjonują jako element komunikacji zewnętrznej” - oceniła Gołek.

Badanie ManpowerGroup „Globalny Barometr Talentów 2025” zostało przeprowadzone w dn. 14.03-11.04 br. Objęło ponad 13 tys. pracowników z 19 krajów na całym świecie, w tym blisko 500 respondentów z Polski.