Jawność wynagrodzeń. Narzędzi wciąż nie ma, firmy zostały na lodzie?

Jawność wynagrodzeń coraz bliżej, a obiecanych narzędzi dla przedsiębiorców jak nie było, tak nie ma. Resort pracy nadal nie przedstawił praktycznych narzędzi, które miałyby pomóc firmom przygotować się do wdrożenia dyrektywy o jawności płac. Zamiast tego są ogólne zapowiedzi i linki do obcojęzycznych poradników – informuje we wtorek „Dziennik Gazeta Prawna”.