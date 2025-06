Jawność wynagrodzeń. Pracodawca będzie musiał poinformować kandydata o wysokości pensji

Kandydat na dane stanowisko pracy pozna wysokość proponowanego wynagrodzenia, co umożliwi my świadome i przejrzyste negocjacje. Obowiązek udzielenia takiej informacji nakłada na pracodawcę nowelizacja Kodeksu pracy ws. jawności płac. Poprawkę do noweli zgłosił Senat, a w środę przyjęli ją posłowie.