Wszystko to sprawia, że klienci muszą liczyć ze wzrostem cen . – Magnez niezbędny do produkcji podrożał z 2 tys. euro do 14 tys. euro za tonę. To wystarczy, by podwyższyć cenę samochodu nawet o kilkaset euro. A to zaledwie jeden przykład, bo problemów mamy znacznie więcej. W efekcie samochody kosztujące jeszcze kilka lat temu np. 15 tys. euro teraz mogą szybko osiągnąć cenę ok. 19 tys. euro – ocenia Faryś.