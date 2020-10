Zarząd Santander Bank Polska podjął uchwałę w sprawie uruchomienia procedury zwolnień grupowych i zamierza do 31 grudnia 2022 r. zwolnić do 2 tys. osób, co stanowi łącznie ok. 18,52 proc. wszystkich zatrudnionych w Banku na dzień 30 września 2020 r. - podał bank w komunikacie.

Proces zwolnień ma objąć zarówno pracowników w centrali, jak i w sieci dystrybucji oraz został rozłożony na ponad dwa lata z uwagi na nadzwyczajne warunki rynkowe związane z pandemią. "Zarząd Banku w dniu 29 października 2020 r. powiadomi organizacje związkowe o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz zwróci się do organizacji związkowych o przystąpienie do konsultacji. Ponadto, Zarząd Banku powiadomi urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w Banku" - napisano. (PAP Biznes)