Minister Maląg była pytana w TVP Info o stopę bezrobocia w Polsce. Odpowiedziała, że obecnie Polska osiągnęła najniższy poziom bezrobocia od 32 lat.

Reklama

"Poza tym, że stopa bezrobocia wynosi 4,8 proc., to spadła również liczba bezrobotnych. Mamy aktualnie 803 tys. osób bezrobotnych. To jest mniej niż miesiąc temu, pomimo tego, że kończą się prace sezonowe" - powiedziała. "To są bardzo dobre informacje" - podsumowała.

"W ustawie budżetowej szacujemy, że bezrobocie może wzrosnąć do 5,4 proc." - wyznała minister.

Szefowa MRiPS pytana była również, co można zrobić, aby zwalczać bezrobocie w województwach, w których jest ono najwyższe. Przyznała, że na zmianę tej sytuacji przekładają się głównie programy realizowane przez publiczne służby zatrudnienia m.in. program dla kobiet "Stabilna Praca Silna Rodzina".