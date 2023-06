Reklama

Sankcje - tak

Sankcje, które Szwajcaria przyjęła w ślad za Unią Europejską, wymierzone są w firmy i organizacje, "które wspierają nielegalną deportację ukraińskich dzieci do Rosji". "Sankcjami objęci zostali także przedstawiciele rosyjskich sił zbrojnych, czołowi reprezentanci kontrolowanych przez państwo rosyjskich mediów oraz członkowie Grupy Wagnera" - brzmi oficjalne oświadczenie rządu.

Czołgi - nie

Rada Federalna poinformowała również, że odrzuciła wniosek szwajcarskiego producenta broni, ubiegającego się o zgodę na sprzedaż Ukrainie 96 czołgów. Rząd orzekł że eksport byłby złamaniem zasady polityki neutralności oraz praw regulujących eksport broni.

Nie była to pierwsza próba uzyskania zgody na przekazanie szwajcarskiej broni Kijowowi - wcześniej starały się o to Niemcy, Hiszpania i Dania. Jednak Szwajcaria odrzuca takie wnioski, powołując się na zasadę wieczystej neutralności, która wyklucza zaangażowanie państwa w konflikty zbrojne za granicą, w tym również transfer uzbrojenia do krajów, w których trwa wojna. (PAP)