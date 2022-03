„Ucierpiało już co najmniej 28 budowli o znaczeniu duchowym (nie wliczając przylegających budynków) w co najmniej sześciu obwodach Ukrainy: kijowskim, donieckim, żytomierskim, ługańskim, charkowskim i czernihowskim. Zdecydowana większość z nich to prawosławne cerkwie” – podkreślono w komunikacie.

Na stronie https://dess.gov.ua/rosiyske-vtorhnennia-nese-ruynuvannia-tserkvam/ opublikowano listę obiektów sakralnych, które ucierpiały. (PAP)